Футболист «Немана» госпитализирован с двусторонней пневмонией 10.07.2020, 13:37

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Об этом сообщил главный тренер команды.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в интервью «Прессболу» рассказал, что у форварда команды Глеба Рассадкина диагностирована двусторонняя пневмония.

«У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего», – сказал Ковалевич.