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Объем следующего бюджета ЕС может составить более триллиона евро

  • 10.07.2020, 13:42
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Объем следующего бюджета ЕС может составить более триллиона евро

Глава Евросовета подготовил пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС и фонду помощи экономикам.

В преддверии намеченного на следующую неделю чрезвычайного саммита Евросоюза председатель Европейского совета Шарль Мишель представил в пятницу, 10 июля, пакет компромиссных предложений по бюджету ЕС на ближайшие семь лет, а также фонду, формируемому для оказания помощи экономикам, которые пострадали от пандемии коронавируса, передает DW.

Глава Евросовета поддержал предложенный Еврокомиссией объем фонда - 750 млрд евро. Из них 500 млрд будут выплачены в качестве грантов, которые государства-получатели не должны возвращать Брюсселю. Остальные 250 млрд составят кредиты. Против такого распределения выступают ряд стран ЕС, например Нидерланды и Австрия, которые считают необходимым сделать упор на выдачу погашаемых кредитов.

Согласно предложениям Шарля Мишеля, объем бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы составит 1,074 трлн евро. Это на 13 млрд евро меньше, чем Мишель предлагал до провального бюджетного саммита ЕС в феврале. Еврокомиссия в своем предложении, сделанном в конце мая, предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.

Чтобы преодолеть сопротивление стран-доноров, Мишель предлагает предоставить единовременные скидки на взносы в бюджет ЕС таким государствам, как Австрия, Германия, Дания, Нидерланды и Швеция. При этом никаких конкретных цифр глава Евросовета не назвал.


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