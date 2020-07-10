В Японии вручили первый диплом по специальности «ниндзя» 9 10.07.2020, 14:09

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Иллюстрационное фото

Первому ниндзя-магистру 45 лет.

Ты, наверное, думаешь, что искусство синоби — дела давно минувших лет в Японии, а память о ниндзюцу — уникальной школе хладнокровных незаметных убийц — осталась только в компьютерных играх и малобюджетных фильмах, пишет maximonline.ru.

Но, как оказалось, за ниндзя будущее. По крайней мере в 2020 году выдали первый диплом в области мастерства ниндзюцу. На экзамене претендент сдавал базовые навыки боевых искусств и скалолазание.

Первому ниндзя-магистру 45 лет, его зовут Геничи Митсухаши, рассказывает CNN. Он изучал образ жизни синоби последние два года в рамках общего курса японской истории. По его словами, ниндзя, в свободное от диверсий время, были независимыми фермерами и облюбовали провинцию Ига, что в 220 км к северу от Токио.

Курс по истории ниндзюцу проводит местный университет Мие, так что пройти курс, в теории, может каждый. Для этого предварительно придётся выучить японский язык, но разве это преграда, когда всю жизнь мечтал стать ниндзя?

А господин Митсухаши напоследок заявил, что теперь рассматривает возможность получить первую в мире докторскую степень в области культуры синоби.