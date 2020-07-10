В Минске задержали чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе 5 10.07.2020, 14:38

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Шота Лобжанидзе

Фитнес-инструктора прямо в зале забрали шесть человек и увезли в неизвестном направлении.

В Минске задержан профессиональный культурист и инструктор по фитнесу Шота Лобжанидзе.

Об этом сообщил его друг Андрей Ткачев.

«Пришли шесть человек прямо в зал где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли на бусе не сказав куда!», - написал Андрей Ткачев на своей странице в Facebook.

Лобжанидзе был задержан 19 июня на проспекте Независимости, когда ОМОН разогнал участников «цепи солидарности» и сторонних наблюдателей. Он провел трое суток на Окрестина, после чего был приговорен к штрафу.

В отчете о задержании говорилось, что этнический грузин выкрикивал лозунги «Отпускай!», «Свободу политзаключенным!» и оказывал сопротивление правоохранительным органам.