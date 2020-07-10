Саша Таракан хочет вернуть Беларусь к плановой экономике, как в СССР 29 10.07.2020, 14:45

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Диктатор окончательно утратил связь с реальностью.

Лукашенко хочет вернуть в Беларуси плановую экономику по советскому образцу. С пятилетками, перевыполнением и "Даёшь досрочно!". Об этом он рассказал 10 июля, посещая завод "Атлант" в Минске, передает euroradio.fm.

По словам Лукашенко, "в своё время" в Беларуси "в угоду рыночным тенденциям" от планирования отошли в пользу прогнозирования.

"На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод "Атлант" построить и построили. И еще было социалистическое соревнование: "Даешь досрочно!". И давали", — высказался правитель.