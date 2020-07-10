закрыть
10 июля 2020, пятница, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Саша Таракан хочет вернуть Беларусь к плановой экономике, как в СССР

29
  • 10.07.2020, 14:45
  • 5,328
Саша Таракан хочет вернуть Беларусь к плановой экономике, как в СССР

Диктатор окончательно утратил связь с реальностью.

Лукашенко хочет вернуть в Беларуси плановую экономику по советскому образцу. С пятилетками, перевыполнением и "Даёшь досрочно!". Об этом он рассказал 10 июля, посещая завод "Атлант" в Минске, передает euroradio.fm.

По словам Лукашенко, "в своё время" в Беларуси "в угоду рыночным тенденциям" от планирования отошли в пользу прогнозирования.

"На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод "Атлант" построить и построили. И еще было социалистическое соревнование: "Даешь досрочно!". И давали", — высказался правитель.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин