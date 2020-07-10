В Сербии после массовых протестов передумали вводить комендантский час 10.07.2020, 14:54

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Фото: Twitter / nedavimobgd

Массовые протесты в Белграде продолжались три дня.

Власти Сербии отказались от идеи вводить комендантский час из-за вспышки коронавируса после массовых акций протеста в стране.

Как сообщается на сайте сербского правительства, 9 июля состоялось заседание кризисного штаба под руководством премьер-министра Аны Брнабич. На заседании было принято решение ужесточить карантин в столице страны Белграде, где сложилась критическая эпидемическая ситуация. В частности, в городе запретили собрания с участием более 10 человек как в помещении, так и на открытом воздухе, и ограничили время работы торговых центров, магазинов и других общественных заведений – они должны быть закрыты с 21.00 до 6.00, передает gordonua.com.

Премьер отметила, что пока эти меры касаются только Белграда, введение карантина в других регионах будет зависеть от эпидемической ситуации.

7 июля президент страны Александр Вучич заявил, что в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией введут комендантский час. Он сообщил, что почти все больницы в Белграде переполнены.

Заявление Вучича спровоцировало массовые протесты в Белграде, которые продолжались три дня. Вечером 7 июля протестующим удалось ворваться в здание парламента.

Брнабич сказала 9 июля, что введение комендантского часа было бы, безусловно, самой эффективной мерой для борьбы с распространением коронавируса, но правительство попыталось принять промежуточное решение, которое было бы оптимальным и для экономики, и для граждан. Она подчеркнула, что для введения полного запрета на передвижение потребуется объявить в стране чрезвычайное положение.