Британский блогер, который приезжал в Минск, заболел COVID-19 5 10.07.2020, 14:55

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Теперь он просит других быть осторожными.

Британец Бенджамин Рич ездит по странам бывшего СССР, снимает о них истории и ведет канал Bald and Bankrupt, у которого почти 2 миллиона подписчиков на YouTube. В конце апреля он приехал в Беларусь, чтобы попасть на парад 9 мая и провести время в стране, где нет и не было локдауна. Недавно подписчики британского блогера заметили, что он «исчез». Оказалось, британец заболел COVID-19 и несколько недель провел в больнице, из них девять дней — в реанимации. «Пожалуйста, воспринимайте болезнь всерьез и не делайте ошибок, которые допустил я», — написал Бенджамин Рич в описании к своему новому видео, пишет tut.by.

Бенджамину Ричу 46 лет. В июне 2018 года он завел YouTube-канал Bald and Bankrupt, у которого теперь почти 2 миллиона подписчиков и практически 250 миллионов просмотров.

В своих влогах он показывает собственное видение жизни в постсоветских странах. В Беларусь Бенджамин Рич приезжал недавно, на День Победы. Перед этим он две недели пробыл в самоизоляции, после чего смог попасть на парад, о котором снял видео.

Весь май британец путешествовал по Беларуси и в итоге снял еще несколько роликов, а затем больше чем на месяц пропал.

В начале июля Бенджамин Рич рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что он девять дней пробыл в реанимации, пытаясь побороть двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19.

— Она распространилась во все отделы моих легких. Какое-то время ситуация была очень опасной. 1 июля я видел, как умерли два человека на койках рядом.

Благодаря отличной работе врачей реанимации и антиковидным препаратам, пишет британец, он смог побороть болезнь и выжить.

— Хотя это все еще не конец. Впереди — месяцы восстановления легких, чтобы я мог снова дышать самостоятельно.

В конце британец попросил воспринимать болезнь серьезно, «даже если вы молоды».

— Я был слишком беспечен, и посмотрите, чем это закончилось.

В новом видео на своем YouTube-канале Бенджамин Рич рассказал, что примерно месяц назад он улетел в Сербию: там тоже не было локдауна, поэтому страна отлично подходила для того, чтобы спокойно снимать новые видео. Британец предположил, что, вероятно, заразился коронавирусом там.

Он признал, что во время пандемии COVID-19 не был осторожен, поэтому теперь ему некого винить, кроме как самого себя.

— Самая большая ошибка — я не пошел к врачу сразу же, а на 10 дней заперся в квартире. Не знаю, почему так. Наверное, я британец, а мы ненавидим ходить к врачам. Да и подумал, что я достаточно молодой.

Рич рассказал, что с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Ему было тяжело дышать, он не мог пройти даже несколько шагов до ванны. Позже выяснилось, что насыщенность крови кислородом у него была чуть больше 70 процентов — при норме 98−99%.

— На самом деле я умирал, — говорит влогер, которого госпитализировали и поместили в реанимацию.

Смерть двух человек в палате, признался британец, который раньше несерьезно относился с СOVID-19, его сильно напугала.

— Если они умирают, где гарантия, что не умру я? <…> Это было как фильм ужасов. Я никогда не видел ничего подобного. Мы думаем, что, по статистике, если тебе меньше 70 лет, существует малая вероятность, что наступят осложнения. Примерно один процент. Возможно, так и есть. Но, боже, если ты в этом одном проценте, — это ужасно. Я видел людей, которым экстренно делали отверстия в грудной клетке, чтобы только спасти их жизнь. Мне кажется, что у меня посттравматический синдром после такого опыта.

8 июля Бенджамина Рича выписали из сербского госпиталя.

По словам влогера, из-за пережитого опыта он теперь по-другому относится к COVID-19 и признает, что болезнь может быть опасна для любого человека независимо от возраста.

— Когда я был в реанимации, я видел, как люди умирали. И я осознал, что в этом не было ничего духовного. Совсем. В момент смерти над человеком не появляется луч света, откуда спускаются ангелы и поднимают его вверх. Реальность в том, что ты лежишь на кровати, твой аппарат отключают — и все, твоя жизнь закончена. Люди умирают сами по себе. Конец.

Теперь Бенджамин Рич просит всех быть внимательными, следить за собой и за теми, кто рядом. Впереди, говорит влогер, его еще ждет долгий процесс восстановления.