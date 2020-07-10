«Единственное, чего Саша боится по настоящему - это санкций со стороны народа» 7 10.07.2020, 15:06

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Фото: tut.by

Все зависит от нас.

Наше давление может быть намного более серьезным, чем извне. Мы тут главные, не он. Мы можем остановить заводы и фабрики, остановить работу магазинов, транспорта, да мы что угодно можем сделать, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»:

- Уже идут разговоры о санкциях против Саши. Поддерживаю двумя руками. Но не стоит рассчитывать, что кто-то за нас, белорусов, все сделает. Единственное, чего Саша боится по настоящему - это санкций со стороны народа.

Если мы все наложим на него свои санкции - то он просто задохнется, если до этого у него сердце не остановится от страха.

А наше давление может быть намного более серьезным, чем извне. Мы тут главные, не он. Мы можем остановить заводы и фабрики, остановить работу магазинов, транспорта, да мы что угодно можем сделать.

Можем не давать ему денег, потому что он не умеет ими распоряжаться.

Мы должны максимально урезать любые поступления в бюджет, не хранить деньги в банках, не пользоваться необязательными госуслугами, выйти из государственных организаций, которым платим взносы.

Заберем у Саши всё, и тогда мы увидим, как он запоёт. А потом просто прихлопнем это жалкое существо, потому что другого он не достоин.

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