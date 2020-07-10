«Единственное, чего Саша боится по настоящему - это санкций со стороны народа»7
- 10.07.2020, 15:06
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Все зависит от нас.
Наше давление может быть намного более серьезным, чем извне. Мы тут главные, не он. Мы можем остановить заводы и фабрики, остановить работу магазинов, транспорта, да мы что угодно можем сделать, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»:
- Уже идут разговоры о санкциях против Саши. Поддерживаю двумя руками. Но не стоит рассчитывать, что кто-то за нас, белорусов, все сделает. Единственное, чего Саша боится по настоящему - это санкций со стороны народа.
Если мы все наложим на него свои санкции - то он просто задохнется, если до этого у него сердце не остановится от страха.
А наше давление может быть намного более серьезным, чем извне. Мы тут главные, не он. Мы можем остановить заводы и фабрики, остановить работу магазинов, транспорта, да мы что угодно можем сделать.
Можем не давать ему денег, потому что он не умеет ими распоряжаться.
Мы должны максимально урезать любые поступления в бюджет, не хранить деньги в банках, не пользоваться необязательными госуслугами, выйти из государственных организаций, которым платим взносы.
Заберем у Саши всё, и тогда мы увидим, как он запоёт. А потом просто прихлопнем это жалкое существо, потому что другого он не достоин.
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