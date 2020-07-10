закрыть
10 июля 2020, пятница, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В правительстве Меркель выявили шпиона

  • 10.07.2020, 15:06
  • 3,296
В правительстве Меркель выявили шпиона

Мужчина, работавший в пресс-службе правительства, передавал данные египетской разведке.

В декабре прошлого года в Ведомстве печати и информации правительства Германии обнаружили сотрудника, передававшего информацию египетской разведке. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, передает в пятницу, 10 июля, пишет korrespondent.net.

"В декабре 2019 года по ордеру генпрокуратуры Федеральное ведомство по уголовным делам выполнило исполнительные действия в отношении одного сотрудника Ведомства печати и информации федерального правительства", - сказано в докладе, в котором также говорится, что этот мужчина в течение нескольких лет работал на египетскую разведку. Сейчас ведется следствие.

Немецкие правоохранительные органы считают, что египетские секретные службы пытаются вербовать живущих в Германии соотечественников.

Прокуратура по запросу таблоида Bild подтвердила, что такое расследование ведется. Какую именно информацию передавал задержанный, неизвестно, но издание считает, что мужчина собирал данные о египетских журналистах, работающих в Германии. Речь идет о сотруднике центра посетителей Ведомства печати и информации, в его помещениях ранее прошел обыск. По данным газеты, мужчина имеет "миграционное прошлое".


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин