В правительстве Меркель выявили шпиона 10.07.2020, 15:06

3,296

Мужчина, работавший в пресс-службе правительства, передавал данные египетской разведке.

В декабре прошлого года в Ведомстве печати и информации правительства Германии обнаружили сотрудника, передававшего информацию египетской разведке. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, передает в пятницу, 10 июля, пишет korrespondent.net.

"В декабре 2019 года по ордеру генпрокуратуры Федеральное ведомство по уголовным делам выполнило исполнительные действия в отношении одного сотрудника Ведомства печати и информации федерального правительства", - сказано в докладе, в котором также говорится, что этот мужчина в течение нескольких лет работал на египетскую разведку. Сейчас ведется следствие.

Немецкие правоохранительные органы считают, что египетские секретные службы пытаются вербовать живущих в Германии соотечественников.

Прокуратура по запросу таблоида Bild подтвердила, что такое расследование ведется. Какую именно информацию передавал задержанный, неизвестно, но издание считает, что мужчина собирал данные о египетских журналистах, работающих в Германии. Речь идет о сотруднике центра посетителей Ведомства печати и информации, в его помещениях ранее прошел обыск. По данным газеты, мужчина имеет "миграционное прошлое".