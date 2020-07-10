Участница Флешмоба солидарности: Моя начальница уже задумалась, не выйти ли из избирательной комиссии 4 10.07.2020, 15:17

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В Беларуси все меняется на глазах.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо участница Флешмоба солидарности.

«Читаю постоянно новости в чатах и телеграм-каналах, восхищение нашим народом - все больше и больше. Наконец то люди проснулись и очень дружно.

Все больше и больше знакомых поддерживают флешмоб солидарности. Я тоже включаю «Стены рухнут». Читаю вслух соседям то, что пишут в телеграм-канале. Это начало действовать, люди стали слушать, интересоваться где это можно прочитать, стали новостями делиться, о том, что из районной газеты молодежь резко увольнять стали из-за их взглядов. Моя начальница - в избирательной комиссии, уже задумалась, может ей не стоит там быть?»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!