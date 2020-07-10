Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17 6 10.07.2020, 15:36

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Фото: Reuters

Сейчас дело рассматривает Окружной суд Гааги.

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Адвокат Джерри Скиннер от имени 40 семей родственников жертв авиакатастрофы подал в Европейский суд по правам человека иск против России и ее президента. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.