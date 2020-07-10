В России предложили провести деноминацию рубля 10.07.2020, 15:50

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Российскую валюту предложили деноминировать в 100 раз.

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".

Ранее ЦБ заявил, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей. По информации регулятора, за прошлый месяц эта сумма увеличилась на 3,5 процента, передает ria.ru.

По словам Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять в районе 70 копеек. Эксперт считает, что это поможет укрепить доверие к российской валюте.

Сам рост денежной массы в обращении он объяснил выплатами неофициальной заработной платы, которые получают некоторые россияне.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в комментарии НСН высказался против предложения Разуваева. Он считает, что деноминация может спровоцировать панику у населения, поскольку такие меры зачастую принимаются в условиях резкого обесценивания валюты.

Не нашло отклика предложение Разуваева и у финансового эксперта Антона Шабанова.

"Деноминация ни к чему не приведет. У нас, например, сейчас есть 50 рублей, отрежем два нуля — будет 50 копеек. Мы уже переживали такое в лихие 90-е, когда просто менялись ценники. Были ценники с "длинными" нулями. И были ценники с "меньшими" нулями. Ничего в этом страшного не было. Деноминация происходит обычно после гиперинфляции, которая в том числе была и в России, чтобы обрезать лишние нули. Сейчас гиперинфляции нет, поэтому нет смысла в деноминации", — приводит слова Шабанова "Вечерняя Москва".

При этом он подчеркнул, что рост наличных в обращении – не исключительно российская, но общемировая черта на фоне пандемии.

Против деноминации также выступила и главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова. В комментарии RNS она отметила, что любые денежные реформы создают стресс для населения. Орлова добавила, что деноминация также негативно скажется на таргетировании инфляции.