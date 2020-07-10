Активисты принесли шины в центр Черновцов 1 10.07.2020, 16:09

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Несколько десятков человек вышли выразить свое недовольство состоянием дорог.

В Черновцах местные активисты проводят акцию "Я требую дорог" в центре города на улице Ольги Кобылянской. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 10 июля.

Отмечается, что несколько десятков человек вышли выразить свое недовольство состоянием дорог в городе и принесли на акцию использованные шины из своих автомобилей.

При этом ранее сообщалось о минировании горсовета Черновцов, двух центральных площадей и учебного заведения.

"Сейчас проходит ожидаемый сценарий. Якобы пришло сообщение о заминировании. Причем всех мест, где только можно сложить шины. Но мы же все равно сложим эти шины в другой раз или в другом месте", – сказал в комментарии агентству один из организаторов акции, местный активист Сергей Ткачук.

На акции против плохих дорог присутствует и городской голова Черновцов Алексей Каспрук. Он заявил, что поддерживает требования протестующих, ведь городские дороги находятся в ужасном состоянии.

"Я заинтересован, чтобы люди пришли. Я не боюсь и никогда не боялся говорить с людьми. Возможно, это провокация (сообщение о заминировании – ред.), но точно – не с моей стороны. Меня сотня шин не пугает. Я готов за каждое свое слово, за каждое действие отвечать", – сказал городской голова.

Ранее на Буковине протестующие несколько дней перекрывали автотрассу. Местные жители добиваются статуса райцентра для Хотина после административной реформы.