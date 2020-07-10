Суд в Москве арестовал губернатора Хабаровского края на два месяца 10.07.2020, 16:32

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Фото: Russian Look

Сергей Фургал вину не признал.

Басманный суд Москвы в пятницу, 10 июля, удовлетворил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Действующего главу региона отправили в СИЗО до 9 сентября 2020 года. Защита и Фургал просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает DW.

Вопрос о мере пресечения суд рассматривал в закрытом режиме, поскольку представители Следственного комитета заявили, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой. Как сообщил журналистам защитник Сергея Фургала Борис Кожемякин, в судебном заседания губернатор отверг все обвинения в свой адрес и заявил о непричастности к инкриминируемым ему преступлениям. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте Фургала.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы был депутатом трех созывов Государственной Думы России. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент главу региона Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным СКР его также проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.