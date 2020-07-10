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В Витебске столкнулись пять автомобилей

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  • 10.07.2020, 17:17
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В Витебске столкнулись пять автомобилей

Фотофакт.

Пять автомобилей столкнулись днем 10 июля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось на пересечении улицы Бровки и Московского проспекта. По словам водителя Mercedes-Вenz Sprinter, он двигался на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент из-за внезапно возникшей неисправности потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящие автомобили. Механические повреждения получили пять авто: Volvo V70, Audi A6, Opel Corsa, Ford Focus и сам микроавтобус.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. После осмотра врачей все водители и пассажиры были отпущены домой.


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