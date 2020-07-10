Никто не хочет общаться с Тараканом 8 10.07.2020, 17:22

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Европейские послы проигнорировали лукашенковский коронапраздник «Купалье в Александрии».

Большинство послов стран — членов Евросоюза не приняли приглашение Лукашенко на праздник «Купалье в Александрии», который пройдет в эти выходные. Об этом tut.by рассказали несколько не связанных между собой источников.

Приглашения на Купалье получили главы дипломатических представительств и представительств международных организаций, работающих в Беларуси. На сегодня известно, что в празднике планируют принять участие посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, представитель от Венгрии и временный поверенный в делах Сербии. Большинство послов стран — членов Евросоюза, а также представитель ООН в Беларуси приглашение не приняли.

Евросоюз сейчас очень пристально наблюдает за ходом предвыборной кампании в Беларуси и уже сделал несколько серьезных заявлений. 19 июня, через сутки после задержания претендента в президенты, ЕС призвал белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. С тех пор в Европарламенте не раз рассматривали ситуацию в Беларуси.

7 июля в Европарламенте прозвучало, что Евросоюз может сократить финансовую помощь и ввести санкции, если ситуация в Беларуси не нормализуется.