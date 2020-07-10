Путин разрешил офшорным миллионерам не декларировать доходы 6 10.07.2020, 17:29

3,298

Российские олигархи получают фантастическую льготу по налогам.

Президент России Владимир Путин распорядился существенно смягчить и упростить налоговых режим для состоятельных граждан, привыкших парковать прибыль за пределами страны, передает finanz.ru.

Российские налоговые резиденты-физлица смогут платить фиксированный НДФЛ с иностранных доходов без их декларирования. Как сообщает «Интерфакс», внести соответствующие изменения в законодательство Путин поручил до 24 июля.

В рамках нового режима россияне смогут заплатить 5 млн рублей в год и не подавать декларации в ФНС по заработкам, полученным за рубежом.

Об изменениях в налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК), которые были краеугольным камнем программы деофшоризации, Путин объявил в обращении к гражданам 24 июня.

С 2017 года люди, владеющие более 25% КИК, чья нераспределенная прибыль превышает 10 млн рублей в год, платили с нее налог в 13%. По словам Путина, это «сложная, громоздкая и запутанная схема», которую нужно «кардинально упростить», чтобы «дать стимул развитию современного, ответственного бизнеса».

Новый механизм фактически является «подарком олигархам» и возвращает налоговый режим в реальность 1990-х, отмечает основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

«Начиная с дохода в 1 млн долларов в год (консервативный доход с капитала в 20 млн долларов) вы получаете снижение подоходного налога. Если вы владелец КИК и зарабатываете, к примеру, 8 млн долларов (около 500 млн рублей) в год, ваш налог составит ничтожный 1%». Если же заработок достигает 10 млн долларов в год, то ставка опускается 0,1%.

«Люди, владеющие существенными активами, в большинстве своем те самые олигархи, неожиданно получают фантастическую льготу по налогам», - делает вывод Мовчан.

При этом для верхней прослойки среднего класса, наоборот, наоборот предусмотрено повышение НДФЛ до 15%. «То есть люди, которые зарабатывают не на ренте, а реально делают экономику страны, получая зарплаты, - заплатят подоходный в 15 раз больше и вдобавок уплатят взносы в социальный и пенсионный фонды, тогда как доходы от КИКов не приносят ни пенсионных, ни соцналога», - указывает Мовчан.

«Фактически мы наблюдаем, как разваливается экономическая политика, которую нам декларировали и преподносили 20 лет как политику примата социальных задач, - пишет он. - Государство отворачивается от тех, кто кормит пенсионеров, содержит медицину и строит экономику, создавая уникальные условия для владельцев капиталов, причем не всех, а только тех, кто инвестирует их за рубежом».