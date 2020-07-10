Механизатор из Несвижского района: Если это продолжится, то будет хороший такой бунт 1 10.07.2020, 18:01

4,317

иллюстрационное фото

Если сейчас это не исправить, то хуже скота в колхозе жить будем.

Если это продолжится, то будет хороший такой бунт. Найдем всех, кто виноват тут на местах, а таких очень много. А когда у нас закончим, то и на Минск готовы ехать.

"Работаю механизатором в Несвижском районе, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Высшее образование есть, закончил в Минске аграрный университет когда-то, но выше тракториста подняться не смог, ведь у всех руководящих есть родственники, причем об этом говорится открыто.

Если еще пару лет назад я за сезон нормально зарабатывал и даже зимой хватало "халтур", то сейчас - шиш с маслом, ничего почти нет. Зарплата упала не только относительно цен, но и просто - упала. Сейчас я получаю в месяц почти на 300 рублей меньше, чем в прошлом даже году.

Комплектующие купить не за что, а если что-то полетело, то винят рабочих. Закупили гнилую подстилку, тоже мы виноваты, и жаловаться некому.

Большая половина наших переболела воспалением легких, часть просто ушла, но даже в Минск сейчас на работы не поездишь, потому что нет почти даже там ничего.

И что нам делать? Если это продолжится, то будет хороший такой бунт. Найдем всех, кто виноват тут на местах, а таких очень много, потому что у нас ведь как - на каждого Васю десять начальников. А когда у нас закончим, то и на Минск готовы ехать, ведь если сейчас это не исправить, то хуже скота в нашем колхозе жить будем. А не дай бог такой жизни никому, как у нашей скотины".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.