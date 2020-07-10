Время перемен: Европарламент поддержал белорусов и послал четкий сигнал окружению Лукашенко 6 10.07.2020, 17:43

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Санкции против режима неизбежны.

В Европейском парламенте сегодня состоялась онлайн-акция под названием «Время перемен. Солидарность с людьми в Беларуси», организованная офисом евродепутата и бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. В мероприятии приняли участие депутаты Европарламента, политики, гражданские активисты, журналисты и музыканты из Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе.

Открывая встречу, глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сказал: «Вчера, во время пленарного заседания Европарламента, наши посылы были очень ясны. Во-первых, солидарность с белорусским народом. Но также — четкие сигналы Лукашенко и его окружению: если у белорусов не будет права выразить свое желание перемен, если кандидаты, основные конкуренты будут оставаться в заключении, если политические заключенные не будут освобождены, то санкции, адресные санкции будут неизбежны».

Андрюс Кубилюс также обратился к белорусам: «Не бойтесь бороться за перемены. Жыве Беларусь! Вместе к победе!»

Евродепутат от Германии Михаэль Галер также поддержал белорусов, которые борются за свои права: «Вы не забыты. Вы часть Европы. Мы видим ваши стремления». Депутат потребовал немедленного освобождения всех политических заключенных, а также допустить потенциальных кандидатов к участию в выборах.

Депутат от Румынии Зигфрид Мюресан сказал:

«Я хотел бы выразить полную солидарность с белорусским народом, который борется за европейские ценности за права человека, за свободу выражения, за свободу прессы. Мы с вами».

Специальный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс отметил:

«Лукашенко хочет быть лидером, начальником страны, но людям это не нравится. Народ хочет перемен. Европейский союз должен придерживаться соответственной политики, чтобы поддержать демократизацию в Беларуси. «Нет демократии — нет экономики» — вот послание с моей стороны».

Германский депутат Виола фон Крамон-Таубадель поддержала белорусов, которые борются за свои права. «Вы часть нашей европейской семьи», — сказала депутат.

«После 26 лет власти одного президента, сейчас настало время перемен. Сейчас время для настоящих выборов. Мы делали все возможное и будем делать все возможное, чтобы обеспечить, как минимум, мы смогли увидеть полноценную миссию БДИЧ ОБСЕ в Беларуси, несмотря на коронавирус. Мне кажется это то требование, и ключевой вопрос, которой может осуществить Высокий представитель ЕС и это то, что Лукашенко должен принять.

Второе - это немедленное освобождения политических заключенных, как активистов, так и самих кандидатов. Мы не можем согласиться с тем фактом, что люди без какого-то ни было криминального прошлого находятся под стражей, подвергаются пыткам в стиле КГБ. Абсолютно невозможно поверить в то, что такое происходит в центре Европы», — сказала депутат.

Литовский депутат Раса Юкнявичене обратилась к белорусам на английском и на белорусском языках:

«Лукашенко должен понять, что в центре европейского континента не может быть диктатуры. На дворе 21-й век», - сказала бывший министр обороны Литвы.

Глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, выступая во время онлайн-акции солидарности, отметил:

- Мы очень благодарны за то внимание, которое депутаты Европейского парламента в последние недели уделяют трагической ситуации с правами человека, которая разворачивается сейчас во время избирательной кампании в Беларуси.

Эта избирательная кампания в очередной раз, но очень ясно, показала, насколько белорусское общество, миллионы белорусских граждан на самом деле желают демократических перемен.

Но власти пробуют удержать свои полномочия любым способом. И практически когда-то легитимная власть сейчас превратилась в клику, которая противопоставляет свои действия желаниям белорусского народа.

Мы сейчас видим уже два месяца как разворачивается избирательная кампания, как сформированы участковые комиссии (а они уже сформированы), куда практически не пустили никого из представителей демократических политических партий или же команд команд кандидатов альтернативных Лукашенко.

Уже видно, что готовятся массовые фальсификации. Власти боятся, что эти фальсификации вызовут еще большее недовольство белорусского народа. Сейчас развернулись загодя, превентивно массовые репрессии, которые происходят в Беларуси практически каждый день.

По мнению белорусских правозащитников, толко за последние два месяца 21 человек стали политическими заключенными, и они ожидают уголовных приговоров в тюрьмах, в тяжелых условиях. 129 человек были осуждены административно. Причем, под эти репрессии попадают как члены команд кандидатов в кандидаты, так и политические активисты, и простые граждане.

Некоторые из осужденных, такие как Павел Северинец в общей сложности получили более 100 дней заключения. 252 человека были оштрафованы. Они также прошли через суды и суммы этих штрафов составляют десятки тысяч евро.

Но то внимание, которое уделяет Европейский парламент, европейские депутаты, а также Еврокомиссия ситуации в Беларуси, очень важно для судьбы политических заключенных.

Мы призываем оказать любое легальное давление, применить любые легальные инструменты для того, чтобы в Беларуси не было политических заключенных.

Мы помним, что несколько десятков человек после выборов 2010 года, находились в тюрьме, но власти были вынуждены их выпустить после того, как Европейский союз, США обратили внимание на эту ситуацию. Мы призываем к солидарности с теми, кто находится сейчас под репрессиями. Людей выгоняют с работы, с учебы.

До выборов остался еще месяц. Очень важно за этот месяц сделать все, чтобы в Беларуси не было политических заключенных, - сказал правозащитник.

Главный редактор сайта Chater97.org Наталья Радина рассказала о ситуации со свободой слова в Беларуси, а также назвала санкции, которые необходимо ввести против белорусских властей:

- Сегодня мы наблюдаем в Беларуси очередную попытку диктатора Лукашенко узурпировать власть. Понимая, что абсолютное большинство народа его ненавидит, что его рейтинг составляет всего 3%, Лукашенко развязал репрессии против оппозиции еще до так называемых «выборов». В тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам находятся кандидаты в президенты, лидеры и активисты оппозиции, а также блогеры. В отношении арестованных применяются давление и пытки.

Фамилии арестованных блогеров: Сергей Тихановский, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Владимир Цыганкович, Игорь Лосик, Владимир Неронский. Власть боится этих людей, потому что они стали альтернативой медиа, которые подвергаются давлению. Эти блогеры не боялись говорить правду, изобличать власти, проводить расследования, рассказывать как на самом деле живут белорусы и мобилизовывать людей.

Продолжается давление и на традиционные медиа. По-прежнему блокируется крупнейший независимый сайт Charter97.org. Надо отметить, что блокировка «Хартии» была репетицией властей перед масштабной зачисткой независимой медиа, а также тестом для Европы и США, который они провалили. Если бы Запад тогда ввел санкции за блокировку популярного независимого сайта, сегодня мы не имели бы такую плачевную ситуацию со свободой слова в стране. Редакции шантажируют угрозами забрать аккредитацию для работы в Беларуси, предупреждения независимым медиа выносятся даже за освещение ситуации с заболеваемость коронавирусом. Есть свидетельства журналистов о давлении на редакторов независимых СМИ со стороны КГБ (недавний пример — заявление журналиста «Радыё Свабода» Игоря Ильяша). Журналистов арестовывают и избивают во время демонстраций, как это произошло в Ганцевичах, задерживают во время ведения онлайн-репортажей.

Есть угроза, что власти заблокируют не только независимые сайты, но и социальные сети. Также вероятно, общее отключение интернета в стране. Это уже практиковалось во время одной из акций в Минске, когда оператор A1 отключил пользователям мобильный интернет.

Сегодня необходимо:

- возобновление санкций ЕС и США в отношении белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования

- прекращение финансовой помощи государственным органам Беларуси

- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями

- введение санкций против лукашенквского Парка высокий технологий за цензуру СМИ и давление на свободу слова, - сказала Наталья Радина.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что санкции в отношении диктаторов спасают жизни людей и способствуют изменению ситуации в лучшую сторону:

- Прежде всего хочу поблагодарить Андрюса Кубилюса за организацию этого очень важного для нас мероприятия. Я сегодня думал, что в Европейском парламенте, в совете Европейского союза, в Европейской комиссии каждого созыва есть политик и чиновник, которых я имею честь знать много лет. Я знаю, что они прекрасно осведомлены о ситуации в Беларуси. У них нет никаких иллюзий относительно природы режима Лукашенко. Остается загадкой, почему при каждой перезагрузке Европейского союза файлы памяти стираются. Это именно то, что случилось в феврале 2016 года, когда Евросоюз отменил санкции в отношении порядка 170 белорусских чиновников, простите, белорусских преступников.

Очень трудно понять логику, когда политические заключенные, люди, которые открыто, законно и мирно выражают свои взгляды, подвергаются избиениям и заключению в тюрьмы, а реальные преступники чувствуют себя свободно, и более того, ЕС их прощает.

Очень странно, когда бывший министр внутренних дел Беларуси Кулешов, бывший председатель КГБ Зайцев или бывший министр МВД Шуневич могут свободно въезжать к вам в Европу, а Павел Северинец и Николай Статкевич, как сидели при них, так сидят и сегодня. Их наказывают палачи.

Мы все время говорим нашим друзьям в Европе, что любое смягчение позиций по отношению к режиму Лукашенко приводит к усилению и ужесточению репрессий по отношению к гражданам Беларуси. Более того, когда санкции отменяют, репрессии становятся невидимыми. То есть они для нас видимы, а для внешнего мира – нет. Потому что просто-напросто эти факты игнорируются. Видимо, они очень хорошо ощущаются самими политическими узниками, их семьями, их родными, детьми, друзьями. А для внешнего мира - они скрываются. Единственный способ спасти жизни людей при режиме Лукашенко – это ввести санкции.

Как человек, жизнь которого санкции спасли, могу утверждать, что они работают. Как тот, кто находился в тюрьме по вине лукашенковского режима, могу сказать: политических заключенных пытают и медленно убивают. Их лишают нормальных условий существования, лишают сна, лишают самых элементарных санитарных условий, даже лишают воды. Как мы узнали от недавно вышедшей Ольги Николайчик, они тоже самое делают и с женщинами. То есть добавляют к жестокости еще и унижения. Нет в Беларуси ни справедливости, ни судебной системы. Единственная справедливость может прийти из ЕС и это заключается в введении санкций.

У меня есть совершенно конкретное предложение, как можно ввести санкции, формально их не объявляя. На это меня натолкнул пункт в визовой анкете в США, где есть такой вопрос: «Вы когда-нибудь совершали, давали указания, помогали или каким-либо другим образом участвовали в пытках?» Такие же пункты есть в отношении политических убийств, религиозных свобод, такие же пункты можно добавить и в отношении фальсификаторов выборов. Если такие пункты будут в анкете, это и будет сразу же принятием соответствующих мер к преступникам.

Я полностью согласен с премьер-министров Кубилюсом, который вчера назвал три направления, которые сегодня крайне важны для нас и для Европы. Это солидарность с гражданами Беларуси; это послание номенклатуре о том, что они будут считаться преступниками; и это мобилизация Европы в защиту независимости и демократии Беларуси. Каждый белорус знает слова «Жыве Беларусь», для каждого они священны. С такой же гордостью хочу сказать: «Жыве Еўропа!» и «Жыве Еўропа ў Беларусі!»