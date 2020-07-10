Интрига на выборах в Польше: последний опрос не определил явного лидера 1 10.07.2020, 17:56

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Анджей Дуда и Рафал Тшасковский имеют практически одинаковые шансы на победу.

Согласно последнему опросу IBRIS для Onet, оба кандидата в президенты Польши – Анджей Дуда и Рафал Тшасковский - имеют практически одинаковые шансы на победу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Перед голосованием во втором туре выборов, которое состоится в воскресенье 12 июля, оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей.

Президента Анджея Дуду поддерживают 45,7% респондентов.

Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.

"Исходя из этих результатов, невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат должен быть прочитан как ничья", - прокомментировал итоги опроса Марцин Дума, президент IBRIS.

Напомним, Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.