«Их – 3%, нас – миллионы» 1 10.07.2020, 17:44

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И мы – хозяева в нашей стране.

Наша задача – расширять наши "партизанские зоны", нужно, чтобы земля горела под ногами оккупантов, пока они не прекратят войну с народом.

"Читал сегодня новости, обратил внимание на признание борщеварки, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Она сказала, что вообще не ходит уже по улицам. Приезжает на работу и уезжает на машине домой, в Дрозды. Только там, за высокой оградой она чувствует себя в безопасности и может дышать свежим воздухом.

Теперь понимаете, насколько все они нас боятся – от трусливого таракана – до последней шестерки в исполкоме?

Так ведут себя только оккупанты на захваченных территориях, так вели себя фашисты во время Великой Отечественной. Они нос боялись сунуть без охраны не то, что в "партизанские зоны", а просто на улицы.

Их – 3%, нас – миллионы, и мы – хозяева в нашей стране.

Наша задача – расширять наши "партизанские зоны", нужно, чтобы земля горела под ногами оккупантов, пока они не прекратят войну с народом".