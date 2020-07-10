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«Их – 3%, нас – миллионы»

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  • 10.07.2020, 17:44
  • 1,672
«Их – 3%, нас – миллионы»

И мы – хозяева в нашей стране.

Наша задача – расширять наши "партизанские зоны", нужно, чтобы земля горела под ногами оккупантов, пока они не прекратят войну с народом.

"Читал сегодня новости, обратил внимание на признание борщеварки, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Она сказала, что вообще не ходит уже по улицам. Приезжает на работу и уезжает на машине домой, в Дрозды. Только там, за высокой оградой она чувствует себя в безопасности и может дышать свежим воздухом.

Теперь понимаете, насколько все они нас боятся – от трусливого таракана – до последней шестерки в исполкоме?

Так ведут себя только оккупанты на захваченных территориях, так вели себя фашисты во время Великой Отечественной. Они нос боялись сунуть без охраны не то, что в "партизанские зоны", а просто на улицы.

Их – 3%, нас – миллионы, и мы – хозяева в нашей стране.

Наша задача – расширять наши "партизанские зоны", нужно, чтобы земля горела под ногами оккупантов, пока они не прекратят войну с народом".


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