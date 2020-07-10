Им нужна наша поддержка!3
- 10.07.2020, 18:19
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18-й день Флешмоба солидарности.
Смелость и солидарность белорусов много раз помогала освобождению тех, кого диктатор бросал за решетку. Так должно быть и сейчас – в решающий для всех нас год. Призываем наших соотечественников как внутри страны, так и за границей, всех друзей свободной Беларуси бороться за освобождение Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца и всех арестованных лидеров и активистов оппозиции. Свободу героям!
Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
19:00 К Флешмобу солидарности подключается Брест. «Мы живой народ, мы белорусы!»
19:00 Песни Сергея Михалка «Наша возьме» и «Грай». На акции в поддержку политзаключенных и медиков, как всегда, много музыки.
19:00 Первые фото Флешмоба Солидарности!
19:00 Белорус Тимофей Хадневич записал песню «Саша, сыходзь!». Он написал песню еще в 2010 году, однако она еще не утратила свою актуальность.