Им нужна наша поддержка! 3 10.07.2020, 18:19

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Николай Статкевич

18-й день Флешмоба солидарности.

Смелость и солидарность белорусов много раз помогала освобождению тех, кого диктатор бросал за решетку. Так должно быть и сейчас – в решающий для всех нас год. Призываем наших соотечественников как внутри страны, так и за границей, всех друзей свободной Беларуси бороться за освобождение Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца и всех арестованных лидеров и активистов оппозиции. Свободу героям!

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 К Флешмобу солидарности подключается Брест. «Мы живой народ, мы белорусы!»

19:00 Песни Сергея Михалка «Наша возьме» и «Грай». На акции в поддержку политзаключенных и медиков, как всегда, много музыки.

19:00 Первые фото Флешмоба Солидарности!

19:00 Белорус Тимофей Хадневич записал песню «Саша, сыходзь!». Он написал песню еще в 2010 году, однако она еще не утратила свою актуальность.

Дмитрий Полиенко

Фото: kyky.org

блогер Игорь Лосик

Фото: «Радыё Свабода»

Елена Карагачева

блогер Сергей Петрухин

Фото: Euroradio.fm

Вергилий Ушак

Артем Саков

Фото: tut.by

Владимир Цыганович, блогер MozgON

Блогер Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Дмитрий Козлов, Блогер Серый Кот

Дмитрий Фурманов

Светлана Купреева

Эдуард Бабарико

Фото: myfin.by

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Павел Северинец

Виктор Бабарико

Николай Статкевич