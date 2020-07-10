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Им нужна наша поддержка!

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  • 10.07.2020, 18:19
  • 2,623
Им нужна наша поддержка!
Николай Статкевич

18-й день Флешмоба солидарности.

Смелость и солидарность белорусов много раз помогала освобождению тех, кого диктатор бросал за решетку. Так должно быть и сейчас – в решающий для всех нас год. Призываем наших соотечественников как внутри страны, так и за границей, всех друзей свободной Беларуси бороться за освобождение Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца и всех арестованных лидеров и активистов оппозиции. Свободу героям!

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 К Флешмобу солидарности подключается Брест. «Мы живой народ, мы белорусы!»

19:00 Песни Сергея Михалка «Наша возьме» и «Грай». На акции в поддержку политзаключенных и медиков, как всегда, много музыки.

19:00 Первые фото Флешмоба Солидарности!

19:00 Белорус Тимофей Хадневич записал песню «Саша, сыходзь!». Он написал песню еще в 2010 году, однако она еще не утратила свою актуальность.

Дмитрий Полиенко
Фото: kyky.org
блогер Игорь Лосик
Фото: «Радыё Свабода»
Елена Карагачева
блогер Сергей Петрухин
Фото: Euroradio.fm
Вергилий Ушак
Артем Саков
Фото: tut.by
Владимир Цыганович, блогер MozgON
Блогер Александр Кабанов
Фото: «Наша Ніва»
Дмитрий Козлов, Блогер Серый Кот
Дмитрий Фурманов
Светлана Купреева
Эдуард Бабарико
Фото: myfin.by
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»
Павел Северинец
Виктор Бабарико
Николай Статкевич
Сергей Тихановский
Фото: EPA


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