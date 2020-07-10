В США обнаружили древнего гигантского хищного дельфина 10.07.2020, 18:10

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фото: zn.ua

Древний дельфин охотился на крупную добычу, как современные косатки.

Палеонтологи из Чарльстонского колледжа нашли в штате Южная Каролина полный скелет пятиметрового хищного дельфина Ankylorhiza tiedemani, который обитал в этом регионе 25 миллиона лет назад. Существо охотилось на крупную дичь, как современные косатки, пишет zn.ua.

Ранее об Ankylorhiza tiedemani ученые знали только по фрагменту черепа, который был найден в ХІХ веке. Ученые отмечают, что многочисленные данные — начиная со строения черепа и острых зубов до плавника и позвоночника — свидетельствуют о том, что дельфин был доминирующим сверххищником своей среды обитания. Особенности его скелета также свидетельствуют о том, что современные усатые и зубатые киты независимо развили аналогичные черты, обусловленные параллельной эволюцией и обитанием в водной среде.

«То, что усатые киты и дельфины, независимо друг от друга, достигают одних и тех же общих адаптаций плавания, а не тех черт, которые когда-то развивались у общего предка обеих групп, удивило нас. Некоторые примеры включают сужение хвостового отростка, увеличение количества хвостовых позвонков и укорочение плечевой кости в плавнике. <…> Это не проявляется, например, у разных видов тюленей и морских львов, которые развили разные способы плавать и имеют очень различающиеся по внешнему виду постчерепные скелетные кости. Как если бы добавление дополнительных костей в плавник и фиксация локтевого сустава вынудили обе основные группы китообразных идти по одному эволюционному пути», - заявил один из авторов исследования Роберт Боссенекер.

Изучение скелета дельфина показало, что он охотился в основном на крупную добычу, как современные косатки, что отличает его от других дельфинов олигоцена.