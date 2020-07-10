У столичных коммунальщиков нет денег на зарплаты работникам 4 10.07.2020, 18:14

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В ЖРЭО Октябрьского района Минска уже несколько месяцев задерживают выплаты.

- По проверенной информации от подписчиков, в ЖРЭО (жилищно-ремонтно эксплуатационное предприятие) Октябрьского района Минска уже несколько месяцев задерживают выплаты, - пишет телеграм-канал NEXTA Live. Кроме того, работников насильственно отправляют в неоплачиваемый отпуск. Люди даже уволиться не могут, потому что у ЖРЭО нет денег на их полный расчёт.

По словам работников, дело в новом руководстве. С приходом так называемого антикризисного менеджера директора, Тихомирова Александра, предприятие стало разваливаться.

Но у белорусских властей, видимо, есть дела поважнее, чем предприятия спасать от кризиса.