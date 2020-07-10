«Черная метка» Путина 1 Сергей Удальцов

10.07.2020, 18:25

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Сергей Удальцов

Фото: Reuters

Синтез политического и социального протеста грозят власти РФ проблемами.

После кремлевского «триумфа» на голосовании по поправкам в Конституцию (как назвал это непотребство господин Песков) прошла неделя. Но напряжение в России не спадает. Вроде бы и не случилось массовых протестов, однако власти продолжают сохранять запрет на проведение оппозицией любых уличных акций. Победители так себя не ведут. Ясно, что в Кремле побаиваются народного возмущения, пусть даже и в отложенном по времени формате. Потому что прекрасно понимают, какой беспредел устроили в процессе так называемого конституционного плебисцита.

И страх властей РФ не лишен оснований. Даже при запрете митингов, под угрозой арестов и огромных штрафов, начиная с 1 июля в той же Москве почти каждый день на улицы выходят сотни людей, которые выражают свое несогласие с масштабным насилием над волей и сознанием россиян, которое было осуществлено государством для обеспечения нужного Путину результата на голосовании по Конституции. Люди протестовали на Пушкинской площади и площади Революции, Левый Фронт собрал около 500 сторонников возле Администрации президента, много людей пришло поддержать Павла Грудинина на народный сход возле суда, там тема бесчестного голосования тоже была одной из основных. То есть, вроде бы многотысячных акций протеста пока нет, но указанные сотни недовольных по своему настрою стали гораздо злее, чем раньше. Есть ощущение, что очень скоро протест существенно разрастется. Это как раз и тревожит власть.

Надо отметить, что, по всем показателям, политический протест в России в ближайшее время может соединиться с протестом социальным. Показательно выглядят результаты июньского опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Выяснилось, что за время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 000 рублей возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 000 рублей. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка. Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 000 до 15 000 рублей в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.

То есть, значительное количество российских граждан уже поставлены на грань выживания, а многие могут оказаться в этом положении уже завтра. И можно только представить, в какие масштабные выступления может перерасти бунт людей, потерявших доходы, если он объединится с протестом политических активистов. А этот синтез обязательно произойдет.

И уже происходит. Так, на днях в Москве объявили бессрочную забастовку сотрудники одной из крупнейших компаний по доставке еды Delivery Club. Причиной протеста послужила длительная задержка заработной платы, непомерные и абсолютно незаконные штрафы, отказ работодателя от заключения трудовых договоров, угрозы увольнения недовольных работников. В результате, курьеры вынуждены жить впроголодь и оказались перед реальной угрозой оказаться на улице, лишившись съёмного жилья. Бастующие работники требуют ликвидировать вышеуказанные нарушения и возбудить уголовное дело за массовую задержку зарплаты. Характерно, что их протест уже поддержали представители многих оппозиционных организаций. И это только «первая ласточка», продолжение последует — можете не сомневаться.

На этом фоне набирает обороты кампания по выборам губернаторов и депутатов законодательных собраний во многих российских регионах. И надо сказать, что у «Единой России», а также у скрытых единороссов-самовыдвиженцев ожидаются большие проблемы. Как и в 2018 году, когда ЕР проиграла в нескольких регионах, протестный избиратель затаил обиду (тогда – за пенсионную реформу, сейчас – за лохотрон на голосовании по Конституции). И постарается послать партии власти «черную метку» уже 13 сентября, проголосовав за оппозицию. А вот с мобилизацией своего электората у властей могут возникнуть серьезные проблемы.

Во-первых, часть «верных путинцев» посчитает, что свой долг перед президентом выполнен 1 июля, и на выборы 13 сентября просто не придет. Во-вторых, административная машина принуждений и фальсификаций перенапряглась, «делая» 78% поддержки «обнулению» Путина, поэтому второй раз за два месяца может сработать не так эффективно. Ну а в-третьих, такого раздолья, как на недельном голосовании по Конституции, проходившем без всякого контроля со стороны оппозиции, в сентябре у власти уже не будет, так как правила игры сильно отличаются. Так что можно смело прогнозировать серьезные трудности у кандидатов от власти в таких регионах, как, например, Архангельская область, республика Коми, Иркутская область, Брянская область, Пензенская область и в ряде других.

Поэтому всем гражданам, которые чувствуют себя обманутыми на голосовании по поправкам в Конституцию, обязательно нужно прийти на выборы 13 сентября и проголосовать за кандидатов от реальной оппозиции. Ну а оппозиционным организациям сейчас нужно сосредоточить все усилия именно на осенней избирательной кампании, потому что провал «Единой России» может стать переломным моментом в дальнейшей борьбе за будущее России.

Сергей Удальцов, «Эхо Москвы»