Слонимскую синагогу снова выставили на аукцион 2 10.07.2020, 18:43

Она подешевела на 14 тысяч рублей.

С первого раза исторический памятник, которым является слонимская синагога, с аукциона 15 июня продать не смогли, пишет gs.by. Желающих приобрести ее за 137 тысяч тогда не нашлось. И вот Слонимский райисполком назначил новую дату аукциона — 13 августа.

Выставлена новая первоначальная цена лота — 123 тысячи 300 рублей. Планирует выкупить синагогу Фонд еврейского наследия.

В 2018 году он финансировал работы по обследованию синагоги, а также ремонт крыши и установку специального оборудования для контроля за изменениями конструкции здания. В пресс-релизе фонда говорится, что его представители ожидают, когда старинное здание снова выставят на аукцион.

Специалисты понимают, что для сохранения Слонимской синагоги потребуется достаточно большая сумма, около пяти миллионов евро.

Поэтому сейчас представители фонда активно взаимодействуют с различными благотворительными организациями и приглашают их к сотрудничеству.