Семья из Гомеля ищет поддержки в ООН 1 10.07.2020, 18:58

1,462

Рустам и Ольга Плотниковы

Фото: Leanid Sudalenka

Гомельчане намерены дать отпор белорусским властям.

10 июля супруги Рустам и Ольга Плотниковы направили индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. Они обвиняют белорусские власти в нарушении их права на мирное собрание и выражение мнения, пишет «Гомельская весна».

Конфликтная ситуация, которая требует вмешательства международной структуры - Комитета ООН по правам человека, началась 7 мая текущего года на центральной площади им. Ленина в Гомеле.

В этот день Рустам и Ольга приняли участие в акции в поддержку арестованного блогера Сергея Тихановского. Когда начались задержания, супругов задержали и затолкали в милицейский автобус одними из первых. После доставления в милицию и составления протоколов, их, равно как и других, около 20 задержанных участников акции отпустили. Обвинение выставили стандартное - «нарушение порядка проведения массового мероприятия» (статья 23.34 КоАП).

29 мая судья суда Центрального района Гомеля Виктор Козачек осудил супругов к штрафу в 10 базовых величин каждому. Обжалование судебного вердикта в областном суде результата не принесло – 8 июля суд второй инстанции оставил их жалобы без удовлетворения.

После апелляционной инстанции Плотниковы обратились в Комитет по правам человека. Рустам и Ольга считают, что их участие в мирном собрании граждан не принесло никому никаких вредных последствий, а административное преследование является репрессиями в граждан, требующих в стране перемен.

Надо отметить, что в течение последних лет Комитет по правам человека принял не один десяток решений, в которых подвергал резкой критике чиновников, которые ввели в Гомеле фактическое табу на мирные собрания. Несмотря на критику со стороны ООНовского комитета городские чиновники продолжают тотально запрещать любые инициативы граждан, которые проводятся без разрешения власти.

Напомним, 7 мая в центре Гомеля на площади Ленина прошла акция поддержки гомельского блогера Сергея Тихановского. Собралось около 40 человек, люди скандировали «Стоп таракан! Но пасаран!».