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Ученые подсчитали, сколько человек нужно для колонизации Марса

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  • 10.07.2020, 19:01
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Ученые подсчитали, сколько человек нужно для колонизации Марса

Специалисты построили модель, чтобы проверить, можно ли колонизировать Марс по плану Илона Маска.

По меньшей мере 110 человек должны переселиться на Марс, чтобы первая колония могла выжить. К таким выводам пришли ученые из университета Бордо во Франции, построив математическую модель автономного поселения на другой планете (для примера они взяли Марс, но выведенную формулу можно применить и для других планет), пишет сайт euro-pulse.ru.

Ученые построили эту модель, чтобы проверить, можно ли колонизировать Марс по плану, который предложил Илон Маск. В качестве первых переселенцев американский предприниматель обещает отправить на Марс 100 добровольцев; значительная часть жизненно необходимых ресурсов для них должна будет поставляться с Земли.

Французские ученые исходили из того, что межпланетные поставки – это слишком дорого, и проводить их будет крайне невыгодно. Поэтому они рассчитали, сколько человек смогут поддерживать автономно существующую колонию, которая использует марсианские ресурсы: минералы, атмосферные газы и даже воду.

Также в модели предполагается, что каждый переселенец сможет работать на поддержание колонии и уделять этому около трети своего времени (31% суток). Переселенцам для этого должны быть доступны все современные технологии, в том числе сельскохозяйственные, строительные, технологии 3D-печати и так далее. В результате оказалось, что на Марсе сможет выжить сообщество размером не меньше 110 человек – при условии, что все они будут хорошо подготовлены, а их навыки будут дополнять друг друга.

В Европе идеи для марсианских поселений разрабатывают не только теоретически. Например, финская компания Solar Foods разработала технологию получения белков из воды, электричества и небольшого количества минеральных элементов: такая диета поможет переселенцам продержаться до создания плантаций, где они смогут выращивать овощи, злаки и другую еду. Как именно можно это сделать, придумала датская компания Groen Agro Control. Ее сотрудники рассчитали, как эффективнее всего использовать плодородную почву и какие минералы могут частично заменить органические удобрения.


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