Ученые подсчитали, сколько человек нужно для колонизации Марса 1 10.07.2020, 19:01

1,313

Специалисты построили модель, чтобы проверить, можно ли колонизировать Марс по плану Илона Маска.

По меньшей мере 110 человек должны переселиться на Марс, чтобы первая колония могла выжить. К таким выводам пришли ученые из университета Бордо во Франции, построив математическую модель автономного поселения на другой планете (для примера они взяли Марс, но выведенную формулу можно применить и для других планет), пишет сайт euro-pulse.ru.

Ученые построили эту модель, чтобы проверить, можно ли колонизировать Марс по плану, который предложил Илон Маск. В качестве первых переселенцев американский предприниматель обещает отправить на Марс 100 добровольцев; значительная часть жизненно необходимых ресурсов для них должна будет поставляться с Земли.

Французские ученые исходили из того, что межпланетные поставки – это слишком дорого, и проводить их будет крайне невыгодно. Поэтому они рассчитали, сколько человек смогут поддерживать автономно существующую колонию, которая использует марсианские ресурсы: минералы, атмосферные газы и даже воду.

Также в модели предполагается, что каждый переселенец сможет работать на поддержание колонии и уделять этому около трети своего времени (31% суток). Переселенцам для этого должны быть доступны все современные технологии, в том числе сельскохозяйственные, строительные, технологии 3D-печати и так далее. В результате оказалось, что на Марсе сможет выжить сообщество размером не меньше 110 человек – при условии, что все они будут хорошо подготовлены, а их навыки будут дополнять друг друга.

В Европе идеи для марсианских поселений разрабатывают не только теоретически. Например, финская компания Solar Foods разработала технологию получения белков из воды, электричества и небольшого количества минеральных элементов: такая диета поможет переселенцам продержаться до создания плантаций, где они смогут выращивать овощи, злаки и другую еду. Как именно можно это сделать, придумала датская компания Groen Agro Control. Ее сотрудники рассчитали, как эффективнее всего использовать плодородную почву и какие минералы могут частично заменить органические удобрения.