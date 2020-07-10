В Гомеле появились листовки со стихами белорусских поэтов и статьей из Конституции 10.07.2020, 19:37

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Единственным источником власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ.

В Гомеле на остановках появились листовки со стихами белорусских поэтов. Текст представлен в двух вариантах — на русском и белорусском языках, пишет сайт gomel.today.

Но есть в этих листовках одна особенность. На каждой из них приводится статья 3-я из Конституции: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ».

Фото опубликовали Telegtam-канал «Реальная Беларусь» и «Флагшток».