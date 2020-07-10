В работе «Вайбера» произошел глобальный сбой 10.07.2020, 19:49

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Проблемы в работе популярного мессенджера затронули и Беларусь.

Согласно ресурсу Downdetector, сбои наблюдаются в разных точках мира, но в основном они сконцентрированы в Европе. Так, при попытке запустить приложение на смартфоне с iOS оно тут же закрывается, а его переустановка не решает проблему, пишут naviny.by.

В то же время версии Viber для компьютеров и смартфонов на Android продолжают нормально работать.

Тысячи приложений в мире, включая Viber, испытывают проблемы в работе на iOS / iPhone из-за технической проблемы, которая будет устранена в ближайшее время.