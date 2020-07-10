«После этого зрелища понял, что не опущу руки до победы» 10.07.2020, 19:56

иллюстрационное Фото

Белорус эмоционально рассказал об участии в Флешмобе солидарности.

Телеграм-канал «Баста» получил письмо от читателя:

- С начала Флешмоба солидарности не пропустил ни одного дня. Плейлист из трех песен играл не 2 минуты, а от начала и до конца.

Сегодня, когда на балконе звучала песня «Перемен», под окном проходила рота десантников. Почти у всех появилась улыбка на лицах, многие показали большой палец вверх. После этого зрелища я понял, что не опущу руки до победы.

P.S. Брест, 38 бригада, вы – лучшие.

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