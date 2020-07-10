закрыть
10 июля 2020, пятница, 22:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обнаружено особое «звучание» в атмосфере Земли

3
  • 10.07.2020, 20:12
  • 2,925
Обнаружено особое «звучание» в атмосфере Земли
Фото: pixabay.com

Человек такого рода «музыку» услышать не в силах.

Ученые в рамках исследования пришли к выводу, что атмосфера Земли имеет собственное “звучание”. Это связано с вибрациями, напоминающими колокольные, заключили сотрудники Гавайского и Киотского университетов, пишет lenta.ua.

Человек такого рода “музыку” услышать не в силах, поскольку представлена она в качестве масштабных волн атмосферного давления, переносящегося по всей Земле вдоль экватора. Часть волн выполняет движение с востока на запад, другая — наоборот, притом каждая из них в итоге формирует резонансные вибрации. Впервые упоминания такого явления возникли еще в XIX столетии, с тех пор теорию развивали и совершенствовали.

Исследователи наблюдали за волнами с периодами от 2 до 33 часов, они выполняют путешествия по атмосфере со скоростью не менее 1,1 тысячи км/ч. В итоге формируется характерный “шахматный” рисунок, имеющий связь с волнами по мере их распространения. Теперь ученые планируют выяснить, чем обусловлено происхождение музыкальных волн.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин