Обнаружено особое «звучание» в атмосфере Земли 3 10.07.2020, 20:12

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Фото: pixabay.com

Человек такого рода «музыку» услышать не в силах.

Ученые в рамках исследования пришли к выводу, что атмосфера Земли имеет собственное “звучание”. Это связано с вибрациями, напоминающими колокольные, заключили сотрудники Гавайского и Киотского университетов, пишет lenta.ua.

Человек такого рода “музыку” услышать не в силах, поскольку представлена она в качестве масштабных волн атмосферного давления, переносящегося по всей Земле вдоль экватора. Часть волн выполняет движение с востока на запад, другая — наоборот, притом каждая из них в итоге формирует резонансные вибрации. Впервые упоминания такого явления возникли еще в XIX столетии, с тех пор теорию развивали и совершенствовали.

Исследователи наблюдали за волнами с периодами от 2 до 33 часов, они выполняют путешествия по атмосфере со скоростью не менее 1,1 тысячи км/ч. В итоге формируется характерный “шахматный” рисунок, имеющий связь с волнами по мере их распространения. Теперь ученые планируют выяснить, чем обусловлено происхождение музыкальных волн.