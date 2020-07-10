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«Мы гремим и свистим, чтобы радоваться жизни»

  • 10.07.2020, 20:19
  • 1,635
«Мы гремим и свистим, чтобы радоваться жизни»
иллюстрационное Фото

Услышимся завтра!

- Сегодня пятница и мы с парнями после рабочей недели решили отдохнуть, конечно же, в рамках разумного, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - По кабакам ходить доходы не позволяют, поэтому мы все больше друг к другу в гости ходим.

Сегодня вот у меня собрались и совместили это с ежедневным Флешмобом солидарности.

И вот тут мне одна мысль в голову пришла, а ведь мы гремим и свистим не только ради медиков и Сергея Тихановского с товарищами, но и ради себя, чтобы работа стала легче, зарплата больше. Вместо того, чтобы жаловаться друг другу на начальство, лучше бы сидели где-нибудь в кафе и радовались жизни, а не проклинали её!

Всем хороших выходных и услышимся завтра.

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