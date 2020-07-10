Независимый профсоюз помог дальнобойщику вернуть более $3 тысяч 10.07.2020, 20:30

2,105

Виктору Гетикову помог юрист профсоюза РЭП Игорь Комлик.

24 июня суд Копыльского района принял решение взыскать с ЧТУП «Термотрак» 7452 рубля 70 копеек в пользу члена профсоюза РЭП Виктора Гетикова, praca-by.info.

В октябре 2018 года Виктор Гетиков устроился работать водителем в частное транспортное предприятие «Термотрак». Он проработал там 4 месяца. За это время Виктор получил только одну зарплату и ту не всю.

При увольнении в феврале 2020 наниматель не рассчитался с работником полностью. А кроме того не вернул трудовую книжку.

Юрист Минского офиса профсоюза РЭП Игорь Комлик помог водителю составить исковое заявление и представлял его интересы в суде.

– Ситуация достаточно неординарная. В данном случае наниматель практически полностью игнорировал требования трудового законодательства, заменяя его нормы своим мироощущением и видением того, как должны быть построены трудовые отношения.

Он принял человека на работу без заявления о приятии на работу. В суде наниматель указал, что предоставлял отпуск водителю, в то время как Виктор Гетиков на самом деле работал. И никакого заявления на отпуск от работника не было. Даже согласно предоставленному суду контракту, наниматель не выплачивал заработную плату полностью, – рассказал Игорь Комлик.

По словам юриста, в ходе судебных заседаний наниматель предоставлял различные «выдуманные документы» исходя из его вольных трактовок трудового законодательства. Виктор Гетиков добросовестно работал, ездил в командировки по заданию начальства. Но никаких приказов об этом наниматель не составлял. Более того не выплачивались и компенсации за командировки.

При увольнении наниматель не произвел полный расчет и не выплатил компенсацию за неиспользованные дни отпуска, причем дни отпуска пытался сократить. А в суде предоставлял документы, что Виктор якобы один месяц был в отпуске за свой счёт.

— В результате наниматель поплатился финансово. На момент судебного заседания, не признавая исковых требований, наниматель как говорится «попал на деньги». Практически половина выплат, которые должен по решению суда должен наниматель Владимиру — это так называемые «штрафные санкции» за задержку трудовой книжки, окончательного расчета. Это лишнее напоминание о том, что нанимателю выгоднее соблюдать трудовое законодательство.

В случае, когда наниматель не соблюдает трудовое законодательство, в его же интересах вовремя признать это и произвести причитающиеся работнику выплаты. Ещё лучше не нарушать совсем. Тогда это выгодно и работнику, и нанимателю, – подытожил профсоюзный юрист.