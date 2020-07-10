В Токио клубам и барам заплатят по $4,6 тысячи за то, что они не работают 10.07.2020, 21:00

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Фото: depositphotos.com

По закону городская власть не может заставить заведения закрыться, поэтому решила поддержать их экономически.

Власти Токио приняли решение платить владельцам ночных клубов и баров за то, чтобы те не работали. Об этом 10 июля сообщает The Guardian (перевод — gordonua.com).

Решение принято после того, как зафиксировали всплеск новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает издание.

По закону городская власть не может заставить заведения закрыться, поэтому решила поддержать их экономически.

Каждый бар и ночной клуб получит $4670 за то, что закроется на 10 и более дней.

По состоянию на 10 июля во всем мире коронавирусом заразилось больше 12,27 млн, из них более 6,7 млн вылечились, а 554,9 тыс. умерли. Японское агентство Kyodo со ссылкой на данные правительства столицы сообщило, что 10 июля в Токио коронавирусом заразилось 243 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.