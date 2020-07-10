Эксперт раскрыла действенные рецепты для иммунитета из имбиря 2 10.07.2020, 21:17

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Корень имбиря - лидер среди средств, укрепляющих здоровье и повышающих защитные свойства организма.

Имбирь используют для приготовления целебных чаев, настоев, смесей и даже ингаляций при простудных заболеваниях. Его добавляют в различные блюда для улучшения общего самочувствия и сопротивляемости болезням. Рекомендуется использовать не сухой порошок, а свежий имбирь – наиболее богатый полезными веществами, советует эксперт Наталья Костина-Кассанелли, пишет healthinfo.ua.

Корень имбиря является одним из лидеров среди средств, укрепляющих здоровье и повышающих защитные свойства организма. Это объясняется большим разнообразием входящих в него полезных веществ, витаминов, микроэлементов и эфирных масел. Благодаря этим компонентам корень имбиря оказывает антиоксидантное, противовирусное, иммуностимулирующее, противовоспалительное, адаптогенное, седативное и спазмолитическое воздействие.

Имбирь активно используется для повышения иммунитета детей и взрослых, но систематическое его употребление необходимо согласовать с врачом, поскольку имеются определенные противопоказания к его применению: возраст до 2 лет; период лактации; язвенный колит; язвенная или желчнокаменная болезнь.

Имбирь редко вызывает аллергию даже у детей, но во избежание ее появления нужно вводить средство в рацион, начиная с самых малых доз.

Имбирный напиток

Очистить корень имбиря как можно тоньше, так как в непосредственной близости к верхнему слою корня концентрация полезных компонентов сильно возрастает. 2 см очищенного корня мелко натереть, залить 2 л кипятка и варить на маленьком огне 10 минут. В снятый с огня напиток можно добавить 1⁄2 лимона и 2 стакана сахара. Вместо сахара можно взять мед, при этом напиток нужно остудить до 40 °С. Принимать чай по 200 мл 2 раза в день.

Лечебная смесь с имбирем

200 г натертого свежего корня имбиря смешать с 2 измельченными с кожурой лимонами, мелко нарезанной курагой и инжиром, взятыми по 100 г, и 1 стаканом толченой клюквы. Все ингредиенты соединить и залить 200 мл меда, а затем тщательно перемешать. Принимать по 1 ч. л., запивая чаем.