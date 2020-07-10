Мисс Беларусь: Посмотрите биографический фильм о Викторе Бабарико и покажите родным 18 10.07.2020, 21:27

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На госканалах такого не покажут.

Мисс Беларусь 2008 и бывшая пресс-секретарь телеканала ОНТ Ольга Хижинкова предложила показать фильм о претенденте в президенты Беларуси Викторе Бабарико нашим родственникам, пишет телеграмс-канал «Баста».

«Посмотрите, дайте посмотреть своим родителям, которые черпают информацию на госканалах: там этого не покажут. Пусть они просто посмотрят и сами сделают выводы», - написала она в соцсети.

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