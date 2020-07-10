«Мама и бабушка знают хит «Стены рухнут» с первого до последнего слова и очень хотят перемен» 10.07.2020, 21:50

Флешмоб солидарности в Полоцке.

Телеграм-каналу «Баста» написал читатель:

- Приехали к маме - бабушке в гости и в первый раз провели Флешмоб здесь, в Полоцке.

«Стены рухнут» мама и бабушка знают с первого до последнего слова, поддерживает нас полностью и очень ждут перемен!

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