Россия столкнулась с шоковым сокращением притока иностранной валюты 2 10.07.2020, 22:15

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В платежном балансе РФ обнаружили рекордную за 6 лет дыру.

Обрушение мировых цен на углеводороды, резкое сокращение спроса на газ в Европе и сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привели к шоковому сокращению притока иностранной валюты в Россию, пишет finanz.ru.

Экспортные доходы российской экономики по итогам апреля-июня упали шестой квартал подряд и стали минимальным с 2005 года, следует из опубликованных в пятницу данных ЦБ РФ по платежному балансу страны.

Выручка от продажи за рубеж нефти рухнула почти втрое по сравнению с прошлым годом - с 30 до 12,8 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов принес на 43% меньше - 9,5 млрд долларов против 16,5 млрд.

Экспортные доходы «Газпрома» обвалились до уровней 18-летней давности и составили 3,5 млрд долларов, что вдвое ниже суммы первого квартала и втрое - показателей прошлого года.

Нарастить несырьевой экспорт не удалось: его объем сжался на 7,6%, до 40 млрд долларов. В результате общий приток валюты от продажи товаров зарубеж стал меньше на треть - до 67,9 млрд долларов.

Из этой суммы 53,6 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта. Его объем хотя и снизился год к году, но значительно меньше, чем экспорт - на 14%, до 53,6 млрд долларов.

Итого: внешняя торговля оставила в России 14,3 млрд долларов. Сальдо торгового баланса уменьшилось более чем вдвое и стало минимальным за 17 лет.

Эта условная «валютная прибыль» экономики в полном объеме потрачена на оплату зарубежных услуг (их импорт превысил экспорт на 2,1 млрд долларов), а также выплаты по долгу и инвестициям за рубеж (10,2 млрд долларов).

В результате чистый приток валюты в страну (сальдо текущего счета) составил всего 0,6 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом он рухнул в 36 раз, а в годовом выражении - в 16 раз.

Этой суммы не хватило, чтобы покрыть вывоз капитала частным, который оказался больше в 20 раз и составил 12,1 млрд долларов.

Возникшая «дыра» в валютных потоках стала рекордной с четвертого квартала 2014 года: тогда на фоне санкций и обвала цен на нефть по текущему счету в страну пришло 14 млрд долларов, а «утекло» в виде оттока капитала более 50 млрд.

Как и шесть лет назад, разрыв пришлось покрыть ЦБ за счет своих резервов. За три месяца регулятор продал на рынке 12,9 млрд долларов из Фонда национального благосостояния и собственных ЗВР.

Именно эти вливания и позволили вытянуть со дна курс рубля, не допуская дефицита валюты на рынке, следует из статистики ЦБ. Так, приток валюты от инвесторов в российский госдолг составил всего 1,1 млрд долларов - то есть был в 12 раз меньше поддержки, которую рублю оказался центробанк.

ЦБ, напомним, продает валюту по бюджетному правилу, компенсируя федеральной казне выпадающие доходы, если нефть стоит меньше 42,4 доллара за баррель. С мая ЦБ также продает ЗВР в счет недополученной выручки от экспорта, который падает двузначными темпами из-за сделки ОПЕК+.

Де-факто это означает, что планка отсечения бюджетного правила повышена до 48-50 долларов, оценивает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Пока нефть ниже этих уровней, центробанк будет продавать валюту, поддерживая рубль.

Впрочем, по мере того, как нефтяные котировки забираются все выше, объем интервенций падает. В июле он сократится вдвое - до 79 млн долларов в день.

Вместе с ростом импорта по мере восстановления экономической активности это будет давить на рубль, равновесный курс которого находится на 5-10% ниже текущих уровней, пишут аналитики Райффайзенбанка.