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Как проходила первая массовая акция протеста в Беларуси

  • 10.07.2020, 22:03
  • 1,700
Как проходила первая массовая акция протеста в Беларуси
фото: mspring.online

Люди из разных белорусских городов собрались на центральной площади Минска на молчаливую акцию.

26 апреля 1989 года, в Минске состоялась первая массовая акция, посвященная последствиям Чернобыльской катастрофы. Тысячи людей из разных белорусских городов в тот день собрались на центральной площади столицы на молчаливую акцию. Горели свечи, отмеривал символические минуты колокол, пишет mspring.online.

фото: mspring.online
фото: mspring.online
фото: mspring.online
фото: mspring.online
фото: mspring.online
фото: mspring.online

Апрельский митинг «Час скорби и молчания» продолжил уличную активность демократических сил. В 1989 году тема Чернобыльской катастрофы в Беларуси прозвучит чрезвычайно остро и актуально. Власти будут вынуждены предпринять серьезные действия по уменьшению последствий ядерной катастрофы.


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