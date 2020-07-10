Как журналисты сдавали платный тест на коронавирус 10.07.2020, 22:29

1,486

фото: people.onliner.by

Репортаж из очереди.

В Минске не так-то и просто даже платно сдать экспресс-тесты на коронавирус. Во многих поликлиниках нужно записываться за 10 дней, где-то платные тесты уже закончились. Единственная поликлиника, в которой можно было сдать тест без записи, — это 29-я поликлиника в Курасовщине (правда, буквально с обеда сегодняшнего дня тут ввели предварительную запись), пишет для «Онлайнера» Настасья Занько.

«Спасибо, что носишь маску, тем самым препятствуешь распространению COVID-19», — гласит объявление на дверях той самой поликлиники.

Внутри — внушительная очередь в кассу, в фойе стоит человек 20. Их всех контролирует медработник в маске: ее стол отделен специальной лентой.

— Отойдите друг от друга, соблюдайте дистанцию. Мужчина, вы чего так близко подошли к женщине, отойдите, — руководит она.

— Девушка, почему без маски? Наденьте, все равно вам придется это сделать, — отчитывает растерянную пациентку и направляет ее в аптеку за СИЗ.

«У меня мазок отрицательный, но вот уже месяц нет обоняния»

На часах 11 утра, а очередь не уменьшается. Люди все подходят и подходят.

— У нас тут дурдом какой-то второй день, — говорит пробегающий мимо врач в экипировке.

— Мы уже час здесь стоим, — вздыхает в очереди мужчина в желтой майке. — Просто стоим, чтобы оплатить анализ, регистраторы не справляются. Прикрепленных пациентов уже всех вбили в базу, а тех, кто платно, вбивают вручную очень медленно. Не справляются регистраторы.

— Идите в 124-й кабинет, сдайте кровь, а потом оплатите, — приглашает всех врач-инфекционист. Человек 15 быстрым шагом направляются туда. Первой почти бежит женщина в красной куртке.

— Меня с работы отпустили ненадолго, а я тут застряла, пустите первой, — на ходу бросает она.

— Давайте согласно очереди, которую занимали раньше, — предлагает мужчина в желтой майке.

У кабинете врача-инфекциониста вся прежняя система ломается и очередь выстраивается заново. Здесь она движется довольно быстро. Но приходится минут 10—15 подождать.

— У жены коронавирус. У меня мазок отрицательный, но вот уже месяц нет обоняния. Вкусы различаю немного, а запахи нет, — говорит мужчина в желтой майке. — Говорят, вирус может вниз опуститься, поэтому его по мазку не видно. А экспресс-тест покажет, есть антитела или нет. Тогда и станет понятно. Значит, нужно два теста делать.

— Мы через весь город сюда ехали, за границу на отдых летим, нужен анализ, — говорит пара средних лет. — Тестов ни в нашей поликлинике, ни в соседней уже нет, почему?

— Как всегда, не рассчитали, что столько людей захочет сдать, — рассуждают в очереди.

— Ай, не готовы мы были к этой пандемии, не готовы, поэтому и тестов нет, никак не проверишься, поэтому и статистика такая, — машет рукой еще один мужчина. — Вот у меня у племянника коронавирус, а у его детей и жены — тесты отрицательные. Явно такого быть не может. Переболели, значит.

«Я сама не езжу вот уже больше полугода к маме. И ребенка не пускаю»

В кабинете из коробки достают экспресс-тест китайского производства. Он сильно напоминает те, которыми торгуют в Instagram. На тесте врач пишет фамилию и инициалы и время взятия крови.

— А у вас что, симптомы появились? — интересуется доктор.

— Нет. Хочу к родителям поехать, решила сдать тест, чтобы удостовериться, — объясняю причину визита. — Пришлось к вам с другого конца города ехать.

— Тут многие так. Ажиотаж вот уже второй день. Даже из Лиды и Молодечно приезжали. Очень много людей, — вносит в список мои данные доктор. — Я сама не езжу вот уже больше полугода к маме. И ребенка не пускаю. Знаете, мы как-то в деревню приехали и издалека друг дружке рукой помахали. Вот и все. Мама уже плачет, соскучилась, я вместе с ней, но, знаете, береженого Бог бережет. Пока в данной ситуации не поеду еще.

Она прокалывает иголкой подушечку пальца, берет кровь и капает на тест. Затем отправляет в кассу. Только после оплаты на руки отдадут результаты.

В кассе передо мной 13 человек. Выясняется, что живой очереди уже не будет.

— Девушка, скажите, чтобы за вами не занимали больше, все, теперь только запись. Потому что столпотворение какое, а это небезопасно, да и всех оформить не успевают, — говорит женщина, у которой я спрашиваю, кто крайний.

— В справочную идите, там запись, — отправляет всех желающих медработница за столом.

— На сегодня нет уже ничего, на 16 июля ближайшая возможность, — говорят вновь прибывшим в справке.

Ждать очереди пришлось 40 минут. Миловидная женщина в респираторе берет паспорт, оформляет договор на платные услуги и выбивает чек на 17,62 рубля. Столько здесь стоит тест.

— Вчера оформили 30 человек, сегодня не меньше, — отметила она. — Столько людей давно не было. Конечно, если в интернете тесты по 70 рублей, а здесь за 17, то будут идти к нам.

За результатами с чеком и направлением возвращаюсь в кабинет 124. Там радуют — тест отрицательный.

— Не болели и не болеете сейчас. Поздравляю, — говорит доктор. — Некоторые из сегодняшних пациентов к родителям уже не поедут: у них активная фаза. .

Но повторюсь, это ваше состояние на утро сегодняшнего дня, не факт, что вечером или завтра вы не заболеете. Можете сделать фото и селфи. Все фоткаются для Instagram.

На обратном пути заглядываю в справочную. Там запись ведут уже на 20 и 21 июля.

— Люди активно звонят. Пока тесты есть, записываем, а там будет видно. Чуть что, будем звонить и отменять визиты, — заключают в справке.