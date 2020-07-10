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Видеофакт: В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

  • 10.07.2020, 22:40
Видеофакт: В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
фото: ESPN

Редкий для бокса эпизод произошел уже в первом раунде боя.

Забавный случай произошел во время боя между американцами Питером Кортесом и Кори Чемпионом в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, пишет unian.net.

Уже в первом раунде Чемпион отправил соперника в нокдаун, после чего и произошел наиболее любопытный эпизод боя - боксеры побывали в обоюдном нокдауне. Кортес пошатнулся, после чего опустился на одно колено, тогда как Чемпион оказался на канвасе.

В итоге бой завершился досрочной победой Чемпиона. В первом раунде он еще трижды отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Чемпион одержал вторую победу на профи-ринге при трех поражениях. Видео этого момента опубликовал канал Top Rank на YouTube.


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