«Позор Москве!»: Хабаровск взбунтовался против самоуправства «центра» 12.07.2020, 13:38

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Фото: svpressa.ru

Такого единодушия протестующих в РФ еще не было.

В Хабаровске на улице вышли тысячи митингующих с требованием освободить губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений на убийства. Митингующие собрались на центральной городской площади, которая носит имя Ленина, пишет издание 19rus.info.

Как сообщает РБК, звучали лозунги «Это наш край!», «Мы здесь власть!», «Свободу!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!», «Позор Москве».

Митинг длился несколько часов. Его поддерживали различные политические силы и представители губернатора.

«Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край̆, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны», — написала в социальных сетях пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

По данным УМВД по Хабаровскому краю, «несанкционированные массовые мероприятия» были организованы командой Фургала. В них приняли участие от 10 до 12 тысяч человек. По другой информации количество протестующих достигло 60 тысяч человек.

Хабаровчане против Москвы

О том, как проходила акция протеста, «Свободной прессе» рассказал хабаровский политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин:

— Это был митинг с требованием свободы Фургалу и открытого суда на месте, в Хабаровске, а не в Москве. Лозунги были на тему: «Фургал — это наш выбор», «Москва, руки прочь от Дальнего Востока, мы хотим решать свои проблемы сами», а также требование относиться к выбору жителей Края с уважением. Во время кульминации митинга площадь Ленина была переполнена, а по подсчетам туда входит около 10 тыс. человек. Активных участников было около пяти — семи тысяч человек, — рассказал Илдус Ярулин.

Он также отметил действия полиции, которая не мешала протестующим, а только поддерживала порядок.

Подводя итоги дня, Илдус Ярулин обратил внимание на негативное отношение, которое сложилось у жителей региона к Москве:

— Есть негативное отношение к федеральному центру, к полпредству, и здесь президенту будет трудно что-то объяснить людям. Гарантируется непринятие любого «врио», которого сюда могут назначить, митингующие говорили об этом открыто. Кремлю предстоит провести серьезную работу, чтобы не прогадать с назначением и найти человека, который сможет выстроить отношения и утихомирить массы.

Хабаровский политолог отмечает, что на этой почве во время акции были и попытки внедрения отдельных технологий Майдана — призывы радикалов превратить этот митинг в долгосрочную акцию. Изредка звучали требования отставки президента. Но таких предложений и требований было немного, и они не получали поддержки большинства людей. При этом протестная акция объединила самые разные политические силы. Но большинство говорило об одном:

— У митинга была определенная направленность. Люди вышли именно с лозунгом «Фургал — это наш выбор». Они требовали, чтобы к их выбору относились нормально. Это было возмущение глубинного народа, — рассказал «Свободной прессе» политолог.

Разойдясь по домам, хабаровчане продолжили обсуждать произошедшее в социальных сетях.

В группе во «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» прошло голосование по вопросу «Как вы относитесь к прошедшей акции в поддержку Фургала». В нем приняло участие несколько тысяч человек.

Итог: 73,3% участников опроса акцию поддерживают; не поддерживают только 2,8%, и примерно стольким же людям все равно (остальные просто хотели посмотреть итоги голосования).

Причем многие люди уверены, силовики напали на Фургала только потому, что тот не единоросс. Вот комментарии, собравшие большое количество «лайков»: «Сергей Иванович Фургал — по-настоящему ВСЕНАРОДНО избранный губернатор, за которого весь Дальний Восток будет стоять стеной» и «У нас в Приморье тоже голосовали не за Кожемячку, а за Ищенко. Под лозунгом „кто угодно, только не единоросс“. В Хабаровске такое проканало, а у нас признали голосование неправильным».

Часть людей поддерживает акцию уже только потому, что она протестная. И вот еще один из самых популярных комментариев: «Хабаровск, вы пример для подражания для всей России. Я не знаю какой он руководитель, ваш губернатор. Но вы молодцы».

Есть и высказывания против акций, их авторы апеллируют к тому, что Фургал действительно может оказаться виновен, и тогда получается, что люди поддерживают убийцу. Но высказывающих такую позицию намного меньше.

Протест в Хабаровске будет иметь последствия

Журналист и политик Максим Шевченко видит ситуацию примерно с такой же стороны, что и хабаровский политолог:

— С точки зрения народа, этот арест выглядит не как акт правосудия, а как демонстративная расправа с политически неугодным оппозиционным руководителем протестного региона, — написал он в своем телеграм-канале «Макс Атакует!». — Я понимаю, что московские политические чинуши сейчас думают: «Поорут — перестанут — успокоятся…». Полагаю, что они плохо знают и понимают менталитет хабаровчан и дальневосточников. Люди оскорблены и нанесенного им оскорбления забывать не собираются. Арест Фургала был произведен с нарушением многих норм на основании оговора и в сопровождении издевательского хора комментариев из медиа кремлевского пула. Хабаровск все это внимательно слушает и читает. В итоге московские кукловоды получили в стратегическом месте у китайской границы политически нестабильный, практически взбунтовавшийся регион.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков также обращает внимание, что главное в этом митинге не то, что он за Фургала, а то, что он против федерального центра:

— Во-первых, народный протест не только за Фургала, но и против Москвы, ее политики и ее ставленников. Как в сложившейся ситуации избирать врио, которого согласится поддержать Кремль?, — спрашивает Илья Гращенков в Telegram. — Во-вторых, «кейс Фургала» заинтересовал местные элиты в других регионах, они внимательно следят за раскладом сил в Хабаровске, за действиями полиции, за реакцией Москвы. И вполне могут извлечь множество уроков из того, как в федеральном центре готовятся к неожиданной смене губернатора силовым путем. В-третьих, еще не факт, что хабаровский протест не окажет влияния на региональную политику в целом. Выборы в этом и следующем году обещают быть протестными, а ЛДПР и Жириновский, которые кожей чувствуют сдвиг политической парадигмы, вполне могут воспользоваться ситуацией, для возвращения статуса «второй партии» парламента.

Это не первый протест в Хабаровске. В середине марта более тысячи человек вышли на согласованный митинг против поправок в Конституцию. А когда массовые мероприятия были запрещены и действовал режим самоизоляции, обманутые дольщики в Хабаровске подхватили тренд онлайн-митингов. В 2018 году жители региона активно протестовали против Пенсионной реформы. Но, по словам Илдуса Ярулина, именно нынешняя акция стала по-настоящему массовой и единодушной.

Добавим, ЛДПР заявила, что не являлась организатором митинга и не имеет к нему отношения.