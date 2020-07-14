ЦИК не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты 81 14.07.2020, 12:30

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

По предложению Ермошиной члены ЦИК проголосовали «единогласно».

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила не регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Соответствующее заявление прозвучало на сегодняшнем заседании ЦИК.

Как отметила Ермошина, в декларации политика о доходах нет причин для нерегистрации кандидатом в президенты, «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля.

Предложение было вынесено на голосование, члены ЦИК проголосовали единогласно.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.