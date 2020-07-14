закрыть
14 июля 2020, вторник, 13:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦИК не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты

81
  • 14.07.2020, 12:30
  • 22,481
ЦИК не зарегистрировала Виктора Бабарико кандидатом в президенты
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

По предложению Ермошиной члены ЦИК проголосовали «единогласно».

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила не регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Соответствующее заявление прозвучало на сегодняшнем заседании ЦИК.

Как отметила Ермошина, в декларации политика о доходах нет причин для нерегистрации кандидатом в президенты, «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля.

Предложение было вынесено на голосование, члены ЦИК проголосовали единогласно.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин