NEXTA призывает белорусов сегодня выйти на центральные улицы городов 3 14.07.2020, 17:08

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Блогер анонсировал акцию на 19:00.

После отказа в регистрации двум самым популярным кандидатам в президенты, для белорусов игра в выборы фактически закончилась. Люди негодуют, пишет Telegram-канал NEXTA.

Всего за несколько часов с момента запуска опроса более 54 тысяч человек выразили готовность выйти на улицы, чтобы власти увидели настоящее недовольство и настоящий протест. Искренний, требующий правды и, конечно же, свободы. Свободы от тирании и хамства, которые уже 26 лет правят в Беларуси. Свободы от нищеты и невозможности найти работу с достойной зарплатой. Свободы от личных убеждений Таракана, которые почему-то становятся курсом целого государства, все глубже уходящего в трясину системного кризиса.

Белорусы требуют:

— немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных

— отставки всего руководства ЦИК

— немедленный уход Лукашенко в отставку

— проведение честных выборов

Поэтому сегодня в 19:00 белорусы выходят к главным улицам и проспектам своих городов, чтобы громко и открыто высказать незаконной власти все, что о ней думают. Единство пешеходов и водителей — хлопки и сигналы. Ранее люди уже показали, что готовы открыто выходить на улицы.

Важно! Перешлите информацию о планах на вечер в местные Telegram- и Viber-чаты, расскажите об этом друзьям и приходите вместе. Нас 97%!

Конституция Республики Беларусь. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

14 июля, 19:00

Центральные улицы и проспекты твоего города

Власть начинает возвращаться народу!