NEXTA призывает белорусов сегодня выйти на центральные улицы городов

NEXTA призывает белорусов сегодня выйти на центральные улицы городов3
- 14.07.2020, 17:08
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Блогер анонсировал акцию на 19:00.
После отказа в регистрации двум самым популярным кандидатам в президенты, для белорусов игра в выборы фактически закончилась. Люди негодуют, пишет Telegram-канал NEXTA.
Всего за несколько часов с момента запуска опроса более 54 тысяч человек выразили готовность выйти на улицы, чтобы власти увидели настоящее недовольство и настоящий протест. Искренний, требующий правды и, конечно же, свободы. Свободы от тирании и хамства, которые уже 26 лет правят в Беларуси. Свободы от нищеты и невозможности найти работу с достойной зарплатой. Свободы от личных убеждений Таракана, которые почему-то становятся курсом целого государства, все глубже уходящего в трясину системного кризиса.
Белорусы требуют:
— немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных
— отставки всего руководства ЦИК
— немедленный уход Лукашенко в отставку
— проведение честных выборов
Поэтому сегодня в 19:00 белорусы выходят к главным улицам и проспектам своих городов, чтобы громко и открыто высказать незаконной власти все, что о ней думают. Единство пешеходов и водителей — хлопки и сигналы. Ранее люди уже показали, что готовы открыто выходить на улицы.
Важно! Перешлите информацию о планах на вечер в местные Telegram- и Viber-чаты, расскажите об этом друзьям и приходите вместе. Нас 97%!
Конституция Республики Беларусь. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.
Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.
14 июля, 19:00
Центральные улицы и проспекты твоего города
Власть начинает возвращаться народу!