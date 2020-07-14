Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси призвали белорусов выйти на улицы

Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси призвали белорусов выйти на улицы11
- 14.07.2020, 17:55
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Акция анонсирована на 19:00.
Сегодня блогер NEXTA призвал белорусов в 19:00 выйти на центральные улицы городов. Призыв поддержали крупнейшие Telegram-каналы Беларуси: «Баста!», «Беларусь головного мозга», «Мая краiна Беларусь», «Усы Лукашенко», «Выборы. Беларусь» и другие.
После отказа в регистрации двум самым популярным кандидатам в президенты, для белорусов игра в выборы фактически закончилась. Единственный инструмент воздействия на власти – это уличные протесты. Давайте сегодня в 19.00 выйдем на центральные площади и улицы наших городов и потребуем
— освобождения всех политзаключенных
— отставки всего руководства ЦИК
— проведения честных выборов
Мы выходим, чтобы громко и открыто высказать незаконной власти все, что о ней думают. Единство пешеходов и водителей — хлопки и сигналы.
Перешлите информацию о планах на вечер в местные Telegram и Viber-чаты, расскажите об этом друзьям и приходите вместе. Нас 97%!
Конституция Республики Беларусь. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.
Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.
14 июля, 19:00
Центральные улицы и проспекты твоего города. Приходи!