Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси призвали белорусов выйти на улицы 11 14.07.2020, 17:55

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Акция анонсирована на 19:00.

Сегодня блогер NEXTA призвал белорусов в 19:00 выйти на центральные улицы городов. Призыв поддержали крупнейшие Telegram-каналы Беларуси: «Баста!», «Беларусь головного мозга», «Мая краiна Беларусь», «Усы Лукашенко», «Выборы. Беларусь» и другие.

После отказа в регистрации двум самым популярным кандидатам в президенты, для белорусов игра в выборы фактически закончилась. Единственный инструмент воздействия на власти – это уличные протесты. Давайте сегодня в 19.00 выйдем на центральные площади и улицы наших городов и потребуем

— освобождения всех политзаключенных

— отставки всего руководства ЦИК

— проведения честных выборов

Мы выходим, чтобы громко и открыто высказать незаконной власти все, что о ней думают. Единство пешеходов и водителей — хлопки и сигналы.

Перешлите информацию о планах на вечер в местные Telegram и Viber-чаты, расскажите об этом друзьям и приходите вместе. Нас 97%!

Конституция Республики Беларусь. Статья 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.

Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

14 июля, 19:00

Центральные улицы и проспекты твоего города. Приходи!