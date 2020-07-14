Белорусы вышли на улицы в поддержку незарегистрированных кандидатов (Онлайн) 4 14.07.2020, 19:21

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Фото: svaboda.org

(обновляется) Люди протестуют по всей стране.

Cегодня ермошинская ЦИК не зарегистрировала популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.

«После отказа в регистрации двум самым популярным кандидатам в президенты, для белорусов игра в выборы фактически закончилась. Единственный инструмент воздействия на власти – это уличные протесты. Давайте сегодня в 19.00 выйдем на центральные площади и улицы наших городов и потребуем:

— освобождения всех политзаключенных

— отставки всего руководства ЦИК

— проведения честных выборов», — говорится в заявлении.

Во время пресс-конференции штаб Виктора Бабарико заявил, что у граждан Беларуси есть право на мирные акции.

20:07 Цепь солидарности в Молодечно. Кажется, белорусы изобрели новую форму протеста.

20:04 Просто посмотрите, сколько людей выходит в столичных районах. Минчане выходят на улицы и выстраиваются в цепи солидарности.

20:03 Гродно против борщеварки! Люди в ярости от произвола ЦИК!

20:02 Колонна протестующих в Минске повернула в сторону площади Победы. Участников акции все больше

20:01 В Новополоцке выстраивается цепь солидарности.

19:53 Люди выходят на акцию в разных частях Минска. На фото столичная Грушевка.

19:52 Большая колонна протестующих движется вдоль проспекта Независимости в сторону Якуба Коласа.

19: 50 Очень много недовольных людей в центре Минска! Люди недовольны произоволом ЦИК.

19:30 В Пружанах люди вышли на центральную площадь под бело-красно-белым флагом.

Как сообщает блогер NEXTA, десятки автомобилей в центре Минска поддержали акцию и начали сигналить в знак солидарности.