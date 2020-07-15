Кандидат в президенты Валерий Цепкало призвал белорусов выходить на улицы 19 15.07.2020, 12:36

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Фото: страница Валерия Цепкало на Facebook

Люди выйдут на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.

«Мы должны выйти и продемонстрировать свое несогласие с тем, как воруются наши голоса», — заявил претендент на пост президента Валерий Цепкало в видеообращении, которое он записал после решения ЦИК не регистрировать его и Виктора Бабарико кандидатами в президенты.

- Власть давно не интересуется тем, как живут люди. Она настолько оторвалась. Это дистанцирование от интересов наших людей находит выражение в таких мерзких формах. И эти мерзкие способы, к которым прибегает власть для того, чтобы опорочить своих конкурентов, а потом их и снять с предвыборной кампании. Эти все грязные методы, которые мы видели в этой кампании, эта власть продемонстрировала белорусскому народу. Она показала свое истинное лицо.

Мы (кандидаты в президенты - ред.) пожертвовали тем, что отказались от каких-то материальных благ. Мы пожертвовали тем, что мы отказались от спокойной жизни для того, чтобы пойти в эту кампанию и сделать Республику Беларусь свободной страной.

Мы увидели активность гражданского общества. Мы увидели то, как молодые наши юноши и девушки выходили в «цепочки солидарности», брались за руки и демонстрировали, что они хотят видеть Республику Беларусь другой: свободной, демократичной, цивилизованной страной. Этих людей было много. На этих людей смотрел весь мир. Это было, действительно, потрясающее зрелище потому, как на нас смотрели с воодушевлением и с надеждой. Не только наши соотечественники, которые проживают за рубежом, и не только международное сообщество, которое видело, как пробуждается белорусский народ, но и сам белорусский народ, те люди, которые не готовы пока еще поменять свою спокойную жизнь на процветающее будущее Беларуси. Они не готовы пожертвовать ничем, даже часом своего времени. Но я думаю, что и на них это произвело самое неизгладимое впечатление. Мы пробудили активность белорусских людей.

Власть, конечно, сгоняет нас с дистанции. Власть, конечно, игнорирует полностью волеизъявление белорусского народа, о чем она честно и откровенно сказала, что народу Беларуси эту власть не отдадут. Но я думаю, что все-таки еще не до конца пройден путь с этой предвыборной кампании. Я думаю, что у белорусского народа еще есть возможность и есть шанс показать, что он не «народец», что мы не недочеловеки, что мы, действительно, люди, что мы имеем гордость внутри. Мы должны и обязаны эту гордость продемонстрировать.

Сейчас идет этап предвыборной кампании. Остаются какие-то спойлеры. Я очень надеюсь, что у них хватит мужества принять решение в соответствии с волей белорусского народа, а если есть при этом необходимость, то и снять свои кандидатуры. Я очень в это верю. Но я также хотел бы видеть, что белорусы по-прежнему будут проявлять активность, будут строить «цепи солидарности», будут демонстрировать и белорусскому обществу, и всему миру, что белорусский народ не умер, что белорусский народ жив, что у него есть еще жизненные силы противостоять режиму. Тому режиму, который считает себя в праве держать белорусский народ на коленях и полностью игнорировать его волю, жить за его счет и строить свое благосостояние, считая белорусов лишь абстрактными единичками, которые должны просто платить налоги для того, чтобы можно было построить себе больше дворцов, резиденций, чтобы можно было себе сделать еще что-нибудь такое, чего он еще не придумал: может быть, купить себе какой-нибудь самолет покруче, чем у американского президента, а может быть, еще и купить себе какую-нибудь коллекцию автомобилей, на которых он будет «рассекать» по городам, отгораживая нас от себя.

Мы все-таки должны выйти и продемонстрировать свое несогласие с полным игнорированием воли белорусского народа, с тем, как воруются наши голоса, как проходит манипуляция нашими голосами. Надо просто выйти на улицы, проспект Независимости и стать в очередь на автобусных остановках. Эта очередь может быть достаточно длинная. Садится, если надо, в автобус и проехать одну остановку. Но мы должны выйти и показать, что мы люди, что мы не хотим стоять на коленях — то, чего ожидает от нас власть.

Мы многие отказались от материальных благ и пришли в эту кампанию, отказавшись от спокойной жизни для того, чтобы поменять белорусское общество. Давайте мы не будем просто лежать на диванах и не будем просто смотреть телевизор, а найдем в себе час-два времени для того, чтобы встать и посмотреть на лица тех белорусских парней и девушек, которые сегодня хотят видеть Республику Беларусь другой страной, которые 9 августа хотели бы проснуться в другой Беларуси.

Я хотел бы, чтобы не только молодые — юноши и девушки, а чтобы их родители, бабушки тоже пришли и встали в эти «цепочки солидарности». Подумайте, ведь если молодежь уедет, кто вас будет здесь хоронить? Если она не будет иметь здесь нормальной высокооплачиваемой работы, она обязательно поедет и вы останетесь одни. А что надо для бабушки? Что надо для моей мамы? Я прекрасно знаю, когда я приезжаю, она хочет только одно. Времени, которое она сможет провести со своими детьми и внуками. Это является для нее самым важным.

Если вы не придете сегодня или завтра, то вам не к кому будет ездит в гости и к вам не будут ездить ваши дети и внуки, потому как они перестанут воспринимать Республику Беларусь своей страной. Она, действительно, сегодня им не принадлежит. И эта власть продемонстрировала то, что Беларусь не принадлежит народу Беларуси.

Власть показала то, как она уже сегодня подделывает результаты выборов 9 августа. И если мы не выйдем на площадь, если мы не выйдем на улицы, если мы не будем выходить постоянно, регулярно, эта манипуляция будет продолжаться. То же самое власть сделает и через пять лет, то же самое она сделает и через 10 лет, то же самое она сделает и через 15 лет, то же самое она сделает и через 20 лет. И она будет это делать до тех пор, пока мы не проявим солидарность, пока мы не покажем, на что мы способны.

Я подчеркиваю, это должно быть все в пределах закона. Я не призываю никого ничего штурмовать. Я очень хорошо помню, как Махатма Ганди собирал мирные акции протеста. Именно эти мирные акции протеста сокрушили Британскую империю. Именно эти люди, простые, невооруженные люди, просто выходили, шли и демонстрировали то, что они являются народом. Тем народом, который имеет право на суверенное, осмысленное существование. Без нянек, без «батек», без понуканий, без пренебрежений, без нахальства, без хамства, без надменности, без всех этих качеств, которые сегодня власть демонстрирует в отношении народа Беларуси. С уважением, с пиететом, с тем, чтобы видеть в каждом человеке человека, чтобы давать возможность каждому человеку раскрываться, как таланту, чтобы мы могли сказать, что Беларусь – это классно. Беларусь – это престижно, это здорово, это там, где живут свободные и богатые люди. Я хочу видеть Беларусь именно такой страной».

В интернете и социальных сетях многие участники вчерашних акций призывают белорусов выйти на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.

Сегодня - первый день разрешенного этапа агитации за кандидатов в президенты. Люди собираются воспользоваться своим законным правом на легальные пикеты и выйти на улицы.