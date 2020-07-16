Госдеп США потребовал равных условий для всех участников избирательной кампании в Беларуси 6 16.07.2020, 15:21

2,768

С заявлением выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

США обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус. Текст заявления опубликовало посольство США в Беларуси, сообщают naviny.by.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов и журналистов, — сказала Ортагус. — Мы считаем чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах».

Центризбирком 14 июля отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста против решения ЦИК.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.