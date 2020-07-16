Хабаровск шестой день подряд выходит на массовые митинги против центральной власти

Хабаровск шестой день подряд выходит на массовые митинги против центральной власти2
- 16.07.2020, 15:30
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В центре города собрались тысячи человек.
В центре Хабаровска вновь начали собираться люди, протестующие против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. За тем, как проходит акция, наблюдает корреспондент «Новой газеты».
По оценкам «Новой», сейчас на улице собралось порядка трех тысяч человек. Жители Хабаровска держат в руках плакаты с надписями «Верните нам Фургала», «Честный суд в Хабаровске», кричат «Я/мы Фургал» и «Свободу!». Это уже седьмой по счету митинг в поддержку чиновника, которого сегодня Мосгорсуд оставил под арестом. После задержания Фургала перевезли в Москву, он находится в СИЗО.
В Хабаровске шестой день продолжаются митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Через адвоката сам он передал, что не одобряет массовые акции протеста.— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 16, 2020
Видео: Ирина Тумакова / «Новая» pic.twitter.com/9M5oBwlLHr